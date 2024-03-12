美首次單獨編列對台預算　陸外交部：一門心思打壓中國害了自己

▲中國大陸外交部發言人汪文斌（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

美國總統拜登提交2025年國防預算，首次單獨列出台灣。美國國務院形容，這是一筆歷史性投資，展現對台灣的安全承諾。對此，中國大陸外交部今（12）日舉行例行記者會回應，「如果一門心思打壓中國，最終只會害了自己。」

美國白宮於美東時間11日公布2025財政年度預算案，其中第一次單獨列出台灣，編列1億美元（約新台幣31.4億元）經費，要透過包括外國軍事融資等管道援助軍備、強化台灣嚇阻力。

中國大陸外交部發言人汪文斌表示，我們多次表明，競爭不是中美關係的底色，大國競爭解決不了中美兩國面臨的問題。美方所謂的“競贏”並非你追我趕、共同進步的良性競爭，而是處處給對手下套、使絆子的惡性競爭，是以兩國人民根本利益乃至人類前途命運為賭注的豪賭，只會將中美推向對抗衝突。

汪文斌說，「正如中共中央政治局委員、外交部長王毅日前指出的，如果一門心思打壓中國，最終只會害了自己。」

汪文彬表示，希望美方糾正對華錯誤認知，摒棄零和博弈思維，放棄「競贏」中國的幻想，與中方相向而行，讓舊金山願景逐步變為現實，推動中美關係健康、穩定、可持續發展。

汪文斌強調，中方堅決反對美台軍事聯繫和武裝台灣，我們敦促美方恪守一個中國原則，停止干涉中國內政。中方將採取措施，堅定維護自身主權和領土完整。