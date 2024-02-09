中共動M503航線　專家示警：戰機躲民航機下雷達難辨恐發動奇襲

▲M503、W122和W123航路。（圖／民航局）



記者陶本和／台北報導

中國近日片面就M503航線「取消偏置」的動作，引起區域各方的反彈。對此，國防安全研究院副執行長李廷盛中將表示，這將壓縮台灣空防應變時間、辨識民航機與軍機的複雜度提高，且有民航機掩護軍機，造成在雷達上難以辨識的狀況，他更舉以色列奇襲伊朗的實例示警。

中國民航局於1月30日宣佈取消M503航線自北向南飛行偏置，和啟用M503航線W122、W123銜接航線由西向東運行。此舉，引發我國各單位的抗議，且區域各國也掀起反彈，要求陸方停止不當作為，且呼籲盡快在既有機制下與我方協商。

M503航線的變動，會導致航線更靠近台海中線，加上西向東的W122、W123兩條銜接航線將會與台灣飛往金門馬祖的航線接近。中共此舉，無非對台灣防空體系帶來更大的壓力。

對此，李廷盛表示，如果把西太平洋的地圖轉90度方向，把中國放在下方。他說，從第一島鏈由北日本、韓國、台灣，再延伸至菲律賓、越南和南海，就是中國眼中想擴張勢力，必須突破的第一道防線，而這也就是中方常提到的「三海連動」。

李廷盛指出，中國片面宣布改變M503航線，是單方面改變台海現狀，也影響島鏈其他國家，如果中國在M503改變之後，中國將會複製此模式，將「地圖搬家」，複製到東海、南海，恐怕對整個印太區域情勢產生不利影響。

對於台灣空防的影響層面，李廷盛表示，中共目前諸多戰鬥機會飛越台海中線侵擾，如果民航機、戰鬥機一起出現的狀況，這會讓防空識別更加複雜化，影響到的是國際民航機的安全，上面還可能有中國旅客。

此外，李廷盛也舉歷史實例，1981年當時以色列空軍的F-16戰機，就曾經利用例行國際航班的民航機，躲在民航機下，成功的奇襲伊朗的核子提煉設施。他說，這是近代軍事史上著名的「歌劇行動」（Operation Opera，也稱「巴比倫行動」）。

有關以色列的這項行動，是發生在1981年6月7日，以色列出動8架以色列空軍F-16A/B戰鬥機攻擊位於伊拉克首都巴格達附近的奧斯拉克（Osirak）核子反應爐，其中就有飛行在民航機下方，奇襲他國成功的案例。

李廷盛表示，如果M503航線越靠近台海中線，對岸的飛機以天氣不佳為藉口，靠近海峽中線，越靠近就像溫水煮青蛙。他也直言，當戰鬥機躲在民航機下方飛行，從雷達上看起來，就只會有一個光點，言下之意這就不容易被雷達辨識，這無非對於台灣防空系統帶來更大的壓力。

▲中共殲16戰機。（圖／國防部提供）