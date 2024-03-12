2月物價年增率破3%、4月電價漲　藍委開酸：選錯的人、走貴的路

▲國民黨團召開「2月物價年增率破3%! 實質總薪資負成長! 4月政府還想漲電價?」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

經濟部電價審議小組預計在4月起全面調整電價，此外，行政院主計總處日前公布2月消費者物價指數（CPI）年增率3.08%，創下19個月新高，倘若再加上醫療保健費用及房租漲幅持續，民眾在生活支出上將有壓力。國民黨團今（12日）上午召開記者會抨擊民進黨看守內閣，為了要幫賴清德總統當選人在上任前拆彈，急於在4月調漲電價；藍委羅廷瑋更說，2024選前綠營說「選對的人、走對的路」，而現在民眾看到的是「選錯的人、走貴的路」。

書記長洪孟楷表示，二月物價年增率已經破3%，實質薪資負成長，請問民進黨政府，還要繼續不食人間煙火多久？四月份還要全面調漲電價，帶動另一波物價上漲，讓民眾痛苦指數繼續攀高？民進黨執政8年期間，年年物價上漲、薪水不漲已經是「全民共識」，尤其從2022年物價上漲劇烈，55%民眾看衰家庭經濟。2023年開始，什麼都變貴，到了今年2月，CPI衝破3%，創19個月的新高，且連續3年外食漲幅擴大，成為通膨隱憂。

副書記長羅智強表示，短時間全面性巨大的漲價，民進黨是要誰的命？公開直接點名賴清德總統當選人，這一波的電價漲價，是不是你授意？是不是你同意？羅智強認為，這波電價上漲，應該是賴清德授意，或者是同意。

羅智強表示，四月要漲電價，為什麼不能再等一個月呢？蔡政府醞釀漲電價的消息已經好幾個月，為何不能再等一個月，讓賴清德總統當選人自己來面對漲價政策、決策？讓賴清德總統當選人面對政策來負責，不要想要透過看守政府，去做這麼重大的政策決定，請賴清德總統當選人要擔起自己的責任。

副書記長張嘉郡表示，漲電價會讓2350萬人都深受影響，尤其現在掛號費上漲，接著電費也要大漲，所以請教陳建仁，為什麼要補貼台電1500億之後還要漲電價？這是什麼道理？中南部農漁民最支持民進黨，又是民進黨的大票倉，選前大聲呼籲民進黨最愛農漁民，結果選後大漲電價欺負農漁民。

張嘉郡急聲呼籲，千萬不能夠漲農業、漁業用電，請體恤農漁民看天吃飯，賺取微薄的收入非常的辛苦，民進黨政府千萬要落實照顧農漁民承諾，不能夠再大漲農漁業用電。

羅廷瑋表示，經濟部長王美花部長曾說，發展綠電是臺灣一定要走的路，選前看到「選對的人、走對的路」，而現在民眾看到的是「選錯的人、走貴的路」，這一條綠電之路佈滿荊棘，民進黨政府完全不知道民眾現在有多痛苦，告訴王美花部長、賴清德總統當選人，不要再把電費漲價，歸咎於國際的燃料上漲，這是避重就輕的推辭。

羅廷瑋認為，4月即將調漲電價，根本是陳建仁在幫賴清德總統當選人拆「地雷」，由陳建仁院長扮黑臉，幫忙擋外界憤怒、責罵的子彈。羅廷瑋要問賴清德總統當選人，你支持漲電費嗎？

藍委葉元之表示，選區民眾都不斷向他反應，為什麼現在什麼都要漲？包括電價、掛號費都在漲？生活真的很「難過」。呼籲民進黨政府懸崖勒馬，難道只有在野的時候，比較體恤民眾的心聲？執政之後只重視權貴，這種換了屁股就換了腦袋的心態，實在不可取。

葉元之另外還指出，醫院、診所掛號費上漲，只是在治標，而醫療院所真正希望健保點數達1：1，現在一般的診所的健保點數是0.7，實際上對他們收入減少很多。與其讓醫療診所漲掛號費，增加一般看病的病人的負擔，不如健保的部分點數逐步上升，這才是解決問題的方法。

