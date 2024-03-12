1歲童慘遭保母虐死　陳昭姿怒點兒福聯盟這句話「根本是卸責」

▲陳昭姿。（資料圖／記者黃克翔攝）

記者袁茵／台北報導

1歲男童凱凱（化名）2023年9月透過兒福聯盟轉介，交由劉姓保母姊妹照顧，儘管社工3個月來進行3次訪視，但都沒察覺到異樣，最終凱凱慘遭凌虐，同年12月送醫不治，引發全民公憤。民眾黨立委陳昭姿表示，兒福聯盟聲稱「僅進行收、出養服務」，還說兒虐應回歸各縣市家暴防治中心處理等言論，根本是卸責。

有關兒福聯盟轉介幼童凱凱交由合作保母照顧，卻爆發保母將凱凱凌虐致死之憾事，陳昭姿12日表示，稍早兒童福利聯盟（兒福聯盟）召開記者會，竟稱兒福聯盟「僅進行收、出養服務」，兒童虐待應回歸各縣市家庭暴力防治中心處理等語，「實為卸責言論」。

陳昭姿提及，兒福聯盟於本案中，同時具有收、送養媒合機構，以及受委託辦理兒童保護個案居家短期安置機構的2種身分，將安置責任轉介委託給本案施虐保母，依《兒童及少年福利與權益保障法》及保護兒童最佳利益原則，兒福聯盟本即應踐行職責，盡最大把關追蹤能力，追蹤保母後續實際照顧之狀況，「然而兒福聯盟竟稱只負責收、出養服務，根本是卸責之語。」

陳昭姿指出，本案為每日24小時全天候的短期安置，若兒福聯盟未盡責密集訪視追蹤，等於將幼童置於兒福聯盟無法實質監督的場域和人員之中，「對於一個月僅訪視一次是否足夠？且是否有如實訪視，兒福聯盟仍未進行完整說明及檢討。」

陳昭姿稱，遭虐死的幼童所受傷害，疑似長期施虐造成，兒福聯盟的每月一次訪視是否有落實、訪視規範細節為何、標準作業流程為何，兒福聯盟、社福主管機關均有責任出面說明清楚。

最後，陳昭姿說，衛福部社家署身為社福主管機關，同時是與兒福聯盟簽署出養、送養媒介業務的委託機關，卻於2023年12月24日發生凌虐致死悲劇迄今，未對兒福聯盟進行任何實質調查，竟是11日經報導才知悉本案，「此狀況是地方政府社會局未向社家署通報，還是社家署怠忽職守，社家署有責任出面說明清楚。」