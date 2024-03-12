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社會 社會焦點 保障人權

暗諷雞排妹「台灣認證破麻外銷日本」　彰化男判拘役15天

▲雞排妹提告網友。（圖／翻攝自Facebook／鄭家純）

▲網友留言諷「破麻」，雞排妹提告。（圖／翻攝自Facebook／鄭家純）

記者唐詠絮／彰化報導

藝人鄭家純（又改名鄭采勻，雞排妹）2022年閃嫁大3歲的日本小兒科醫師Akira，引來許多酸民留言，彰化1名林姓男子，在臉書《爆料公社》看到「雞排妹 (鄭家純)才剛宣布下車，16天後閃電當日本醫生娘」貼文，用暱稱留言「台灣認證破麻 外銷日本」，被鄭一狀告上法案，彰化地院審結，依犯公然侮辱罪，判處拘役15天，可改易科罰金。

起訴書內容指出，案發於2022年11月2日，林男在偵訊中矢口否認對鄭有任何妨害名譽犯行，「我沒有指名道姓，我也沒有在講誰，我覺得我就像是在聽一個演講或是演唱會，我在台下與旁邊的人討論，貼文中的故事主角我也不知道是誰，我只是以我當下心境及配合她一直以來的負面新聞，且從以前到現在都會說『嫁女兒是把東西銷出去』，這是在開玩笑。」

檢方偵辦，林男是以自己的臉書帳號，在該篇貼文下留言，這篇貼文是女子將頭靠在另一男子肩上背影，標題「雞排妹才剛宣布下車，16天後閃電當日本醫生娘」，隨即有網友留言是「鄭家純結婚」的新聞連結，林男絕不可能不知道貼文所指的人物。

另外林男也在檢方偵訊時供稱「是，她好像也離婚了」、「一般來說，從以前到現在都會說「嫁女兒是把東西銷出去」，由此可知，林男清楚的知道貼文所指的告訴人結婚消息。

檢察官認為，林男所指「台灣認證破麻」很明顯是在辱罵雞排妹 (鄭采云)、「外銷日本」一語也含有性別歧視、輕蔑、貶抑之意，依刑法涉犯公然侮辱罪嫌起訴。

法官審酌，林男在社群網站留言，貶損鄭采云人格及社會評價，所為實不足取，惟考量被告終能坦承犯行，依犯公然侮辱罪判處拘役15天，可改易科罰金。全案可上訴。

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