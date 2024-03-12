金門植樹節打造2.5公頃新綠帶　3張發票免費換1株苗木

▲金門植樹節植樹600株的苗木，引進「水寶盆」 打造新綠帶。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚／金門報導

3月12日是台灣植樹節，金門縣政府今（12日）在開瑄國小校地盛大舉辦，縣長陳福海、金防部指揮官李定中、陳玉珍國會辦公室主任董志謀、議員楊育菡、議員蔡其雍及金門縣府各局處首長、鄉鎮民代表均出席植樹活動，地主開瑄國小，以及鄰近的正義國小也派出了上百位的學童，一同熱情參加此次的活動，將種下近600株苗木，加上其他造林地，預計3月份將在金門完成2.5公頃的造林目標。

金門縣長陳福海在致詞時表示，有別以往的植樹節活動，今年度特別請林務所擴大為「植樹月」活動，除了植樹節當日的開瑄國小場地外，在金湖國中周邊、昔果山的林相更新用地、烈嶼鄉的沙溪測段等地也有辦理小規模的植樹活動，同時也請鄉鎮公所在植樹月期間協助林務所贈送樹苗，就是希望能夠讓更多鄉親一同來參與綠化的工作，一起來友善環境、愛護金門這塊土地。

▲金防部也派員參加植樹節種樹。（圖／記者林名揚翻攝）



金門縣林務所所長鄭向廷表示，本次的植樹節活動，配合開瑄國小校地的環境與地形，將種下肖楠、豆梨、黃花風鈴木、烏桕及潺槁樹等樹種，近600株的苗木，另外加上其他造林場地，預計3月份將在金門完成2.5公頃的造林目標，而這些造林地也會同時導入慈心有機農業發展基金會的植樹技術以及和泰汽車贊助的水寶盆，藉此來提高樹苗的存活率。

其中，「水源寶育樹盆」是以回收紙漿加上天然防水塗層製成蓄水的盆體，盆體內的水透過導水繩，藉由毛細現象導入土中，可提供惡劣環境下的樹苗保濕、防風與隔熱的效果，幫助樹苗存活和快速成長。

▲預計3月份將在金門完成2.5公頃的造林目標。（圖／記者林名揚翻攝）



本次活動中也表揚了去年參與環境美化績優社區，包含泗湖、后沙嚨口、斗門和山外社區4個社區，以肯定他們持續推動社區綠美化的努力。

為推廣全民植樹與綠美化工作，林務所3月20日起將在各鄉鎮公所及昇恆昌金湖廣場擴大辦理贈苗活動，只要捐贈2024年1-3月未開獎發票3張就可兌換苗木1株，每人最多兌換3株，歡迎大家為金門的綠美化盡一份心力。

▲縣府邀上百名小學生一起種樹。（圖／記者林名揚翻攝）