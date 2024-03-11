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社會 社會焦點 保障人權

快訊／抓到了！網美打卡點驚見墓碑石道　業者自爆「做功德」

記者林名揚、吳佩蓁／金門報導

金門湖下海堤的「海景電影院」，是觀看金門大橋的網美打卡景點，不過近日卻有遊客發現該處多了一條石板步道通往沙灘，但仔細一看竟發現步道是由多塊墓碑組成，現場宛如亂葬崗，嚇得遊客不敢多逗留。對此，相關業者今（11日）竟解釋，將墓碑放置在海邊，主要是基於民間「放水流」的習俗，同時還能保護堤岸，有助於環境保護。

▲▼金門網美打卡景點驚見墓碑，竟是業者拿墓碑來鋪石板道 。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門網美打卡景點的石板道驚見墓碑嚇壞遊客。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼金門網美打卡景點驚見墓碑，竟是業者拿墓碑來鋪石板道 。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門縣政府謝秘書長世傑邀集第八河川局、縣府及鄉公所人員到現場共同會勘。（圖／記者林名揚翻攝）

金門縣觀光處10日通知金寧鄉公所處理，而公所隨即派同仁前往察看，並帶回了31塊石碑。金門縣政府謝秘書長世傑今日邀集第八河川局、縣府及鄉公所人員共同會勘，考量民眾觀感，業者將全數收回處理，以求圓滿。

縣府民政處指出，依照「金門縣殯葬設施管理自治條例」及「金門縣墳墓遷葬補償費及救濟金查估基準」之規定，起掘後之棺木等舊物，應由墓主負責銷燬清理。而若違反規定者，將撤銷相關補助，其不能追回補助金者，依法移送強制執行，業者則應盡善良管理人責任，圓滿處理相關流程，避免被墓主要求債務不履行，也就是墓主得向業者要求還給已付價金。

該業者表示，這些墓碑都是已依禮俗及科儀妥善祭祀，他們將墓碑放置在海邊，主要是基於民間「放水流」的習俗，另外質地堅硬的石塊也能保護堤岸，避免淘沙而流失，有助於環保及資源永續利用；但由於受委託的下游業者，未能依約將墓碑碎化處理，造成民眾觀感不佳，是有不妥，後續會要求該下游業者應誠信履約，避免再次發生。

▲金門打卡景點布滿墓碑，遊客見狀嚇壞（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼業者表示將墓碑放置在海邊，主要是基於民間「放水流」的習俗 。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼金門網美打卡景點鋪石板道，遊客驚恐：是墓碑。（圖／記者林名揚翻攝）

秘書長指示，另請第八河川局加強巡查海岸週邊，並請鄉鎮公所巡查所轄水路及坡崁等，共同維護地區景觀，也要求相關業者，應嚴格遵守法令，善盡公民責任。為了維護公益，縣政府一定會強力執法，將於「遷葬補償費及救濟金查估基準申請表」增列文字提醒，請墓主依規定清理銷燬起掘舊物，若有違反者，將予撤消補助。

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