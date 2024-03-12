陳耀祥稱「沒百分百言論自由」　謝龍介：民進黨過去都在騙？

▲立委謝龍介。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥昨日質詢時提到，「本來就沒有百分之百的言論自由」，引發熱議。立委謝龍介對此開嗆，陳耀祥這段話，絕對會令民進黨難堪，難道過去的追求，根本就是在騙？你民進黨在野時，言論自由就要百分之百，你民進黨執政時，就教訓老百姓，根本沒有百分之百？

謝龍介指出，1985年9月21日出版的自由時代週刊，刊出了鄭南榕寫的這段話「不論他們拔槍之後，何時開火，我們總要週旋到底，爭取百分之百的（言論）自由」，將近40年後，沒有人拔槍，也不用擔心開火，新聞局也廢掉了，但陳耀祥卻說「沒有真正百分之百言論自由，你說殺人放火這種恐嚇是言論自由嗎？」

謝龍介不滿表示，陳耀祥這段話，絕對會令民進黨難堪，難道過去的追求，根本就是在騙？你民進黨在野時，言論自由就要百分之百，你民進黨執政時，就教訓老百姓，根本沒有百分之百？更嚴重的問題是，陳耀祥之所以說出這番話，是因為藍營立委黃健豪質詢他中天審照案，大家質疑NCC立場偏頗，先入為主，黨同伐異，結果陳耀祥卻用「殺人放火」來比擬。

謝龍介問，「說民進黨不愛聽的，可比殺人放火？說民進黨的缺失，可比殺人放火？支持韓國瑜，不支持民進黨，可比殺人放火？」

謝龍介表示，早先曾經呼籲副總統賴清德平反中天，要求NCC重新審議，既能彰顯「百分之百言論自由」的價值，也不啻是個少數政府尋求社會和解的起手式。如今這句殺人放火，更讓原本不滿的情緒升高，賴清德再不處理，這「前朝」總統蔡英文的鍋，將來想甩，也甩不掉了。