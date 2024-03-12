國三生割頸案法官將對「乾哥乾妹」裁定　可能結果3／21出爐

▲新北國三男學生在校內遭同學割喉身亡，師生在校內設置追思小站 。（圖／教育局提供）

記者黃哲民／台北報導

新北地院處理國三男學生在校遭同學持刀割頸身亡案，定於本月（3月）21日宣示少年法庭法官調查後的裁定，涉嫌行兇的15歲「乾哥」因涉犯殺人罪，依《少年事件處理法》強制規定，應會移送新北地檢署偵辦，而引發事端的14歲「乾妹」若被認定僅涉犯教唆傷害罪，可能留在少年法庭審理，或以訓誡、輔導或保護管束等措施取代刑事處分。

少年事件的「收容」性質類似成年犯的「羈押」，但基於保護少年健全自我成長的宗旨，「收容」依法1次不得逾2個月，可延長1次以1個月為限，「乾哥」收容期限將屆滿，新北院定於21日上午9點45分宣示裁定，「乾妹」由另1位法官審理，定於同日下午2點05分宣示。

新北院表示，少年法庭法官調查個案後所做的最終裁定，等於一般刑事案件的判決或裁定，但少年事件調查、審理與宣示裁定均不公開，若個案少年涉犯最輕本刑5年以上的重罪、依《少事法》第27條應被移送地檢署偵辦，可能當天就會連人帶卷移送。本件「乾哥」所涉犯殺人罪的法定刑為死刑、無期徒刑或10年以上徒刑。

▲遇害國三男學生的父親（中）出席「孩想陪你長大」舉辦追思會，現場發表聲明。（圖／民眾提供）

至於「乾妹」若被認定涉犯教唆殺人，同樣是最輕本刑5年以上重罪，可能隨「乾哥」一併被移送檢方，若少年法庭法官認為「乾妹」僅涉犯教唆傷害或傷害致死罪嫌，雖未達「應」移送程度，仍可視狀況裁定移送，或由少年法庭審理，更輕微的還有訓誡、輔導、保護管束等措施，但這對「乾哥乾妹」連同法定代理人，都須面對後續連帶賠償責任。

這起不幸悲劇發生於去年（2023年）12月25日中午12點多，新北市某高中附設國中部1位15歲國三男學生，請1名來班上找朋友聊天的別班女同學離開，以免打擾其他同學午休，這名少女覺得委屈，找同校15歲「乾哥」訴苦，乾哥為乾妹出氣，涉持彈簧刀朝男學生割頸狂刺10刀，男學生大失血倒地，送醫搶救34小時，隔天（26日）晚間仍回天乏術。

此事震驚師生與家長，大眾也廣泛關注，不少人自發到校門獻花哀悼枉死的男學生。涉嫌行兇的「乾哥」被移送新北地院少年法庭，經法官裁定收容於台北少年觀護所等候調查。

「乾妹」被責付家長管教期間，頻頻脫序po文自認沒犯錯、只是請「乾哥」教訓對方，她嗆聲外界「你們這些人根本不懂事實真相，我也沒有教唆殺人」，更高調放話「我未成年法律會保護我」，抱怨「因為這件事我爸已經斷了我零用錢」等語，引起更多反感。

▲民眾自發到校門口獻花，哀悼不幸遇害的國三男學生。（圖／記者陸運陞攝）

網友肉搜這對「乾哥乾妹」個資po網、替遇害男學生打抱不平，新北院公開點名社群平台應「即刻下架」這類貼文，並喊話網友勿轉傳「以免觸法」、主管機關應「正視此一問題，以符法治」，激起網友公憤。

接著又傳出「乾妹」涉私訊目擊命案的同學要求配合應答，且有人截圖對話內容舉發，警方緊急聲請強制「乾妹」到案說明或搜索保全證據，都被法官駁回，對於輿論質疑是否過度保護涉案少年，新北院選擇「不予評論」，頓時眾怒爆發，有人自費買廣告為遇害男學生發聲，還有家長團體要求修訂《少事法》。

面對排山倒海而來的抨擊，新北院態度轉變，今年（2024年）1月4日由警方約談「乾妹」、查扣「乾妹」被責付期間所用新手機做數位鑑識，取得通訊對話證據後，隔天（5日）改裁定「乾妹」同樣收容於台北少年觀護所。