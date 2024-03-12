男童被虐死！作家曾遇「超收惡保母」經歷曝：偽造我簽名退托

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

北市1歲10月大男童遭一對保母姊妹施虐致死，殘忍手段震驚國人。作家「焦糖綠玫瑰」就在粉專發長文，分享女兒小時候被保母帶的經歷，「每天穿回來的衣服都不是自己的，眼皮受傷講得不清不楚。中午送尿布過去，（保母）半小時不開門」，因此父母或是監護人「多點懷疑是好的！」

作家在粉專「焦糖綠玫瑰 caramelgreen」表示，合格的保母是基本，但後續相關單位有沒有嚴格督促才是重點。女兒小的時候，她找保母找得很辛苦，「第一個保母是新手保母，跟我年紀差不多大」，回想起來，她對該名保母的印象就是，一直跟她說會被鄰居監視、找麻煩等等。結果對方才帶兩天，就跟她說自己憂鬱症，不能聽到小孩哭。

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後續她再找，碰到一個嚴重超收的資深保母，騙她帶三個，其實是帶五個，而女兒每天穿回來的衣服都不是自己的；眼皮受傷了，保母講得不清不楚；中午她送尿布過去，對方半小時不開門，「最後搞到我去社會局舉發她，她還偽造我簽名退托。」

事後，她控訴超收保母的行徑，可是「主管機關只是輕輕放下，她依然安穩繼續收托，主管機關還私下問我『有必要一直追著、不給她一條路嗎？』」令她直呼，「這就是他們單位部分監督者的心態，多一事不如少一事，反正你家孩子沒有死。」

焦糖綠玫瑰不禁感嘆，奉勸天下沒愛心的人不要當保母是沒用的，「沒愛心的人只看錢，才不管妳要求什麼，沒被抓到就好。」她最後指出，當父母或監護人，不要因為要上班、工作，就完全相信保母、托育、幼稚園的說辭，「不要一句『我相信他們』就懈怠下來，信任有時候很廉價的！」

※本文獲「焦糖綠玫瑰」授權引用。