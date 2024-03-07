新城海灘設靶場惹民怨　花防部順應民意緊急取消

▲花防部原規劃於新城鄉康樂村海灘設置靶場實施射擊訓練。（圖／新城鄉公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

陸軍花東防衛指揮部於康樂村海灘規劃靶場實施射擊訓練，新城鄉長何禮臺6日收到公文後緊急召開會議，邀請花東防衛指揮部少將參謀長賴政豐出席與地方溝通，最終花東防衛指揮部順應地方民意，取消劃設靶場進行射擊訓練原案。

當天會議後賴政豐參謀長表示，行政作業確有不妥之處向地方表達歉意，並將地方的意見確實帶回本部與指揮官討論，並於7日上午11時至新城鄉公所說明回覆，指揮官俞文鎮指示經了解地方民意，花防部全力配合地方發展，取消原定3月14日康樂村海岸實施T-91步槍輕兵器對海射擊訓練一案，與地方達成共識。

花防部先前於新城鄉康樂村海岸視察實施T-91步槍輕兵器對海射擊區域後，未取得地方同意，3月1日行文至花蓮縣新城鄉公所，通知新城鄉公所配合「花東防衛指揮部」於3月14日8時至12時配合協助實施步槍射擊訓練，使得地方憤怒。

鄉長何禮臺表示花防部由會勘至訂定打靶日期鄉公所完全不知情，更未取得地方同意，軍方打靶區域位於193拓寬道路，當地已有7家觀光飯店有意於新城鄉投資，鄰近七星潭也是知名月牙灣海域，軍方常態性射擊演訓將扼殺地方及觀光的發展。

▲第二作戰區參謀長賴政豐（右二）、花防部政戰主任謝子偉（左一）再度拜會鄉公所向新城鄉長何禮臺（中）表達歉意並說明指揮部政策立場。

參謀長賴政豐將地方意見帶回與俞文鎮指揮官討論後說明，花防部對於此次的行政作業確有不妥之處，因未能充分了解地方意見，也造成不清楚演習海域周邊有觀光投資，已向何禮臺鄉長致歉，此次訓練是對海射擊，非既定設施，花東防衛指揮部感謝鄉長何禮臺協助指揮部了解地方民情與觀光生態，全力配合地方發展，取消原康樂村海岸實施T-91步槍輕兵器對海射擊訓練一案，會尊重地方意見持續與地方溝通。

第二作戰區參謀長賴政豐、花防部政戰主任謝子偉7日再度拜會鄉公所，賴政豐表示，在各地找野戰靶場實施射擊是國軍訓練的政策，都要在秉持維安考量及取得地方支持的原則下進行。賴政豐指出，這次未能取得地方共識，決議暫緩訓練，未來不管在任何地點訓練，都一定會取得共識後再執行。

鄉長何禮臺感謝花防部傾聽民意，保護新城鄉的海岸資源，維護地方及觀光之發展，期盼未來可先與本所及地方溝通，建構軍愛民、民敬軍之精神，新城鄉公所願做溝通之橋梁，新城鄉長期以來重視國防、支持國防，轄內有花防部營區、空軍五聯隊、空軍教準部、花蓮機場、油庫等重要軍事相關設施，最精華的地區皆為軍用占地非常大，這數十年來國軍有任何的訓練、建設需求等，與新城鄉公所討論，在不影響居住品質的情況下，新城鄉公所也盡力來配合，在此也代表地方各界感謝國軍的辛勞。