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鋒面快閃「冷氣團接力殺到」！北往南急凍探10℃　2張圖看快速變天

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▲周一鋒面通過，各地水氣偏多，到了晚間又有冷氣團南下。（示意圖／記者李毓康攝）

記者閔文昱／台北報導

今天（11日）下午至明天（12日）凌晨鋒面通過台灣，各地有降雨機會，緊接著大陸冷氣團南下，北部及東北部傍晚起漸轉涼冷，中央氣象署預估今晚低溫約15至16度，其他地區約17至20度。對此，氣象粉專也提醒，本周天氣先冷後回溫，先晴後漸有雨，天氣溫度變化大，請民眾多加留意。

粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，今天因鋒面通過的關係，下午到晚間各地有降雨機會，中部、北部及東北部地區降雨的狀況會相對明顯，深夜過後降雨就會逐漸停止下來，這波降雨的時間並不長，雨量也不會太大。

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氣溫方面，11日晚間鋒面通過後又會有新一波冷空氣要南下，強度至少有大陸冷氣團等級，溫度由北往南逐漸下降轉冷。氣象署預估，低溫約15至16度，其他地區約17至20度。

▲一周天氣預測。（圖／翻攝自Facebook／天氣風險 WeatherRisk）

▲一周天氣預測。（圖／翻攝自Facebook／天氣風險 WeatherRisk）

到了周二、周三（12日、13日）受乾冷空氣影響，東半部仍偶爾會有些局部短暫陣雨，西半部則是多雲到晴的天氣為主，雖然看到陽光露臉的機會大，但是溫度偏低，北部、東北部到花蓮一帶白天溫度可能也只有20度上下，中部以及台東地區的高溫則是維持在22-25度左右，南部高溫有機會超過25度以上。

不過天氣風險也提醒，這兩天更需要注意的是夜晚清晨的低溫，尤其是中北部到東北部一帶的空曠地區，如果配合較為明顯的輻射冷卻作用，可能又會有10-12度低溫發生的機會，南部以及花東空曠地區也可能有15度上下的低溫出現，因為預報來看屬於較偏乾冷，因此各地的日夜溫差的變化較大。

天氣風險指出，周四、周五（ 14日 、15日）隨著乾冷空氣減弱，台灣附近風向轉為高壓迴流的偏東風到東南風，水氣有增多的趨勢，尤其大陸華南上空可能又會有些雲層向東移動通過台灣，中北部、宜蘭到花蓮一帶受影響的機會較大，可能會再度轉變成多雲或陰天，偶有局部短暫陣雨的天氣型態，如果雲層發展較厚，降雨的情況就會明顯一些，變動性很大。

▲一周天氣預測。（圖／翻攝自Facebook／天氣風險 WeatherRisk）

到了周六（16日），台灣附近風向進一步轉為偏南風，華南雲系東移的位置往北抬，影響程度減小，北部、東北部仍可能雲量較多，其他地方則是多雲到晴的天氣；氣溫方面，周四至周六溫度會逐漸回升上來，尤其周六南風較為明顯，加上有機會陽光露臉，溫度可能是本周最高的一天。

周日（17日）下一波鋒面要通過，時間點可能會落在下半天，屆時北部、東北部、東部降雨的機會將會提高，其他地方的天氣變化就比較不明顯；氣溫方面，隨著鋒面影響，天氣轉差加上後續又有冷空氣要南下，溫度可能又會由北往南逐漸下降。

天氣風險最後也提醒，近期因為冷空氣仍然比較活躍，不論是天氣以及溫度的冷暖的變化幅度都還蠻大的，屬於很容易感冒著涼的類型，請大家務必要多注意身體健康的狀況。

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