阿sir眼力好！北市男駕賓士違停　遇警盤查...手抖大麻滑出來

記者黃宥寧／台北報導

麻煩大了！北市50歲梁姓男子駕駛賓士違停路邊遭警盤查，舊莊派出所警員上前發現他不僅無照駕駛，就連車輛款式、車身與車牌號碼不符為「AB車」，更誇張的是，警方從其車上起出多包多包大麻葉、安非他命及不明混合物等毒品，警方隨即將其逮補，全案訊後依毒品危害防制條例移送士林地檢署偵辦。

▲北市50歲梁姓男子駕駛AB車違停路邊，又被警方起出多包毒品。（圖／記者黃宥寧翻攝）



據了解，南港分局舊莊派出所員警黃文霈、張毓殷2員，上月15日巡邏行經重陽路時，見梁嫌駕駛賓士車輛違停於路邊，上前攔查時發現梁男無照駕駛，其所駕駛車輛款式、車身與車牌號碼不符，判斷為AB車，警方當場開單並查扣該車移置保管場。

▲梁男駕駛AB車違停，又被警方起出毒品。（圖／記者黃宥寧翻攝）

然而，梁嫌整理車內物品時，疑心虛失手滑落裝有大麻葉夾鏈袋毒品，還試圖用衣物掩蓋，仍被員警眼尖察覺，進一步從車內搜出安非他命3包(87.08公克)及不明混合物(1.2公克)等毒品數包，警詢時，梁嫌坦承犯行不諱，全案訊後依毒品危害防制條例移送士林地檢署偵辦。

對此，南港分局呼籲，毒品對人體危害甚大，珍惜生命，請遠離毒品，也提醒民眾應勇於拒絕毒害，勿心存僥倖、切勿以身試法。