借錢買股票求暴富？吳淡如：形同高風險賭博，殺進殺出必死無疑

▲台股近來漲跌備受關注。（資料圖／記者湯興漢攝）

記者林育綾／綜合報導

台股在上周多日攻高，甚至有網友借錢、解定存加碼跟進，期望藉機「賺一票」，不料後來紛紛由紅翻黑。作家吳淡如提到，這種渴望「一夜暴富」的心態，本質上是一場高風險的賭局，「殺盡殺出必死無疑」，尤其很多投機天才往往在熊市中慘敗，她提醒所有想投機的人，「沒有足夠的資金準備，最好不要參與。」

投資新手該如何避免「投機」？吳淡如曾在《人生實用商學院：誰偷了你的錢？》一書提到，這種「賺一票」的機遇雖然誘人，卻藏著巨大風險，因為這本質上是一場高風險的賭局。她強調耐心、適度的財務杠桿、在逆境中堅持的重要性。

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她分享，自己曾在個人重大健康危機、全球金融海嘯的雙重打擊下，無法密切關注市場動態，一回神發現自己虧損了3千萬。還好後來隨著市場的反彈，不但彌補了損失，還實現了盈利，顯示出投機市場的不確定性、回報的可能性。而這經驗也讓她轉向更穩健的投資方式，同時也提醒想踏入「投機」領域的人，「沒有足夠的資金準備，最好不要參與。」

她也提及德國的「投機之神」安德烈．科斯托蘭尼，一生橫跨了整整一個世紀，曾見證戰亂、經濟衰退、大蕭條，依然屹立不搖，但也曾2次經歷破產。他強調，證券市場上每個人都知道的事情，他不會因而激動，並提醒投資者要避免在「傻瓜比股票多」的時候進場，反之在「股票比傻瓜多」時進場是較佳的策略。

吳淡如也說，很多股市高手吹噓能夠超越大盤，但大多數其實只能與大盤持平，頻繁交易的稅費和手續費，甚至可能侵蝕利潤。她提到，「順風時豬都能飛」，但真正的投機天才，往往在熊市中慘敗。

她強調，「想真正獲利，價值投資是關鍵。」像股神巴菲特也是價值投資的佼佼者，透過長期努力和深入理解，投資者確實能夠通過價值投資，獲得持續的回報。