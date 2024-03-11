　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

借錢買股票求暴富？吳淡如：形同高風險賭博，殺進殺出必死無疑

▲▼12/16台股一掃前面四個交易日收黑的陰霾，開盤即大漲開出，在台積電聯電的領軍下台股上漲超過兩百點。（圖／記者湯興漢攝）

▲台股近來漲跌備受關注。（資料圖／記者湯興漢攝）

記者林育綾／綜合報導

台股在上周多日攻高，甚至有網友借錢、解定存加碼跟進，期望藉機「賺一票」，不料後來紛紛由紅翻黑。作家吳淡如提到，這種渴望「一夜暴富」的心態，本質上是一場高風險的賭局，「殺盡殺出必死無疑」，尤其很多投機天才往往在熊市中慘敗，她提醒所有想投機的人，「沒有足夠的資金準備，最好不要參與。」

投資新手該如何避免「投機」？吳淡如曾在《人生實用商學院：誰偷了你的錢？》一書提到，這種「賺一票」的機遇雖然誘人，卻藏著巨大風險，因為這本質上是一場高風險的賭局。她強調耐心、適度的財務杠桿、在逆境中堅持的重要性。

[廣告]請繼續往下閱讀...

她分享，自己曾在個人重大健康危機、全球金融海嘯的雙重打擊下，無法密切關注市場動態，一回神發現自己虧損了3千萬。還好後來隨著市場的反彈，不但彌補了損失，還實現了盈利，顯示出投機市場的不確定性、回報的可能性。而這經驗也讓她轉向更穩健的投資方式，同時也提醒想踏入「投機」領域的人，「沒有足夠的資金準備，最好不要參與。」

她也提及德國的「投機之神」安德烈．科斯托蘭尼，一生橫跨了整整一個世紀，曾見證戰亂、經濟衰退、大蕭條，依然屹立不搖，但也曾2次經歷破產。他強調，證券市場上每個人都知道的事情，他不會因而激動，並提醒投資者要避免在「傻瓜比股票多」的時候進場，反之在「股票比傻瓜多」時進場是較佳的策略。

吳淡如也說，很多股市高手吹噓能夠超越大盤，但大多數其實只能與大盤持平，頻繁交易的稅費和手續費，甚至可能侵蝕利潤。她提到，「順風時豬都能飛」，但真正的投機天才，往往在熊市中慘敗。

她強調，「想真正獲利，價值投資是關鍵。」像股神巴菲特也是價值投資的佼佼者，透過長期努力和深入理解，投資者確實能夠通過價值投資，獲得持續的回報。

你可能也想看

窮人更愛PO「自戀型照片」求認同！聰明有錢人9成活得超低調

「倒楣體質」衰事總會找上門？　命理師教4招「自造好運」

窮人更愛賺錢買名牌！他揭：真正的有錢人重視「實用的快樂」

 

ET快訊
中信兄弟周思齊宣布今年引退！
前「中國小姐」胡翡翠靠房產過日！　滿頭白髮
北市貴族學校康橋校車翻覆　26名學生、1駕駛待救
綠委提案陸配入籍　先宣誓「放棄中國身份、效忠台灣」
他砸200萬買00940「開始想小孩名」　網曝真相打臉：搞笑
Makiyo削肉25kg　揭「5地獄減肥法後果」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

新店康橋高中校車驚傳翻車　校方趕赴現場瞭解中

借錢買股票求暴富？吳淡如：形同高風險賭博，殺進殺出必死無疑

農曆2月生肖運勢搶看！屬虎財氣滿溢　牛、猴愛情得意

魯蛇砸200萬買00940「開始想小孩名字」　網曝真相打臉：搞笑

快訊／18:54台東近海規模4.7「極淺層地震」　最大震度4級

快訊／高市稽查3家蘇丹紅下游廠商　1家進貨150公斤庫存全賣光

越晚越冷「全台有雨」！明轉乾冷低溫探12度　陽光露臉時間點曝

今年春天如何收穫好運？日本超準心測：選這組的人哭哭

1歲童遭保母虐死　社家署：2歲以下幼童「提高訪視密度」

信眾湧入南投「泡麵土地公」祝壽　人龍不斷...3天吃了5萬碗

金門網美景點步道驚見墓碑　民眾一看嚇爛：黑白大頭照

違規擺攤遭取締「貨被倒地上」　男PO網怒控警流氓：會去提告

穿帽T不卡脖子小祕招！ 「抓出內層」30秒就搞定

《戀愛兄妹》哥哥抽到「跟親妹約會」　她崩潰：我好累..訪問狂嘴對方XD

中興大學人工湖師生清淤　撈出20年前Nokia手機！

台中砂石車過彎失控右翻　外線休旅車遭「壓成鐵餅」

姊載兒子補習遭大車輾壓重傷　她不捨：考警察是外甥的夢想

懂事兒想棄大學...補習卻遇劫　家屬：考警專替家裡減輕負擔

郭泓志教你投球準度練習　親自示範結果全沒丟中XD

田中千繪穩交范逸臣15年不婚　「有8成朋友離婚」：人生有很多選擇

新店康橋高中校車驚傳翻車　校方趕赴現場瞭解中

借錢買股票求暴富？吳淡如：形同高風險賭博，殺進殺出必死無疑

農曆2月生肖運勢搶看！屬虎財氣滿溢　牛、猴愛情得意

魯蛇砸200萬買00940「開始想小孩名字」　網曝真相打臉：搞笑

快訊／18:54台東近海規模4.7「極淺層地震」　最大震度4級

快訊／高市稽查3家蘇丹紅下游廠商　1家進貨150公斤庫存全賣光

越晚越冷「全台有雨」！明轉乾冷低溫探12度　陽光露臉時間點曝

今年春天如何收穫好運？日本超準心測：選這組的人哭哭

1歲童遭保母虐死　社家署：2歲以下幼童「提高訪視密度」

信眾湧入南投「泡麵土地公」祝壽　人龍不斷...3天吃了5萬碗

新店康橋高中校車驚傳翻車　校方趕赴現場瞭解中

寫下歷史新高　比特幣暴漲至7.1萬美元

達到大家都滿意的結果！炎亞綸有望輕判免囚　下次開庭時間曝

新北市圖蘆洲分館辦好書交換　波隆那首獎得主帶親子繪本創作

府中雙城、蘆洲街道設計派對　新北榮獲2項台灣景觀大獎

新北行動治理前進三重　侯友宜：全力建設帶動溪北發展

快訊／中職本季最年長　兄弟周思齊宣布今年引退

遊戲拔掉壓力要素馬上變無聊　網友狂點頭：這是真的

《獨活女子4》台灣演員陣容曝光！傅孟柏、黃冠智安娜李接待江口德子超嗨

快訊／北市貴族學校校車信義快速道翻覆　26名學生、1駕駛待救

熊熊主持「43秒狂晃片」穿超辣！　男星無尊站旁邊…眼神露餡了

生活熱門新聞

住宿舍「怎解決生理需求？」　女同學給答案

東港分局集體撞鬼！「天花板倒掛人頭」雙眼死盯

蘇丹紅懶人包／23款毒調味料一次看

「胡椒粉含蘇丹紅」難避　網嘆：根本全中

今「龍抬頭」土地公生日說2字衰爆　9禁忌曝

高雄手搖飲店排爆「卻不是買飲料」　粉紅迷嗨翻

掛號費2500元！全台收費最貴診所　理由曝光

近9千公斤蘇丹紅辣粉做成沙茶醬　全賣光了

蘇丹紅沙茶醬流向全台　鄉民：愛吃火鍋GG

完美躲過「蘇丹紅」！　網友衝粉專跪了：良心公司

IG正妹認了賣假貨！低單陸製「當韓國貨」150款退錢

1歲童虐死！兒福粉專被灌爆　網2點質疑：無法信服

今全台變天越晚越冷　「雨最多」時間曝

下班秒走！波蘭正妹認了：無法為台灣公司工作

更多熱門

相關新聞

「1000萬全壓00940」銀行員喊VIP！畫面見亮點

「1000萬全壓00940」銀行員喊VIP！畫面見亮點

一張發行價10元的元大台灣價值高息ETF（00940），還沒上市就先轟動，今（11日）眾多人申購，國泰證券一度出現延遲現象，且傳出狂吸550億的巨量規模！一名VIP大神曬出1000萬匯款單，全都是要買00940，引發網友驚嘆「嘉義人不容小覷！」

500萬元All in 00940　她1原因猶豫了！全場推00919

500萬元All in 00940　她1原因猶豫了！全場推00919

台股電子指數連2日收黑　外資：高檔波動可能加劇

台股電子指數連2日收黑　外資：高檔波動可能加劇

解定存也要買！00940爆申購額衝550億　已超車00939

解定存也要買！00940爆申購額衝550億　已超車00939

砸200萬買00940「找女友加分嗎？」　一票搖頭

砸200萬買00940「找女友加分嗎？」　一票搖頭

關鍵字：

投資理財吳淡如股票ETF

讀者迴響

熱門新聞

住宿舍「怎解決生理需求？」　女同學給答案

東港分局集體撞鬼！「天花板倒掛人頭」雙眼死盯

獨／餵廚餘綁成木乃伊　1歲童慘遭保母遭虐死

蘇丹紅懶人包／23款毒調味料一次看

「胡椒粉含蘇丹紅」難避　網嘆：根本全中

今「龍抬頭」土地公生日說2字衰爆　9禁忌曝

快訊／「學姐」黃瀞瑩結婚了！

屋主失蹤！房客住4年　拖欠14.6萬電費

獨／把1歲童塞水桶　惡保母還傳LINE嘻笑

高雄手搖飲店排爆「卻不是買飲料」　粉紅迷嗨翻

恐怖保母虐童致死　兒福聯盟回應了

透天社區優勢「邊間＞中間」？內行慶幸沒買

掛號費2500元！全台收費最貴診所　理由曝光

近9千公斤蘇丹紅辣粉做成沙茶醬　全賣光了

00940太搶手！國泰證系統3小時灌逾3萬筆申購　銀行臨櫃忙翻天

更多

最夯影音

更多
金門網美景點步道驚見墓碑　民眾一看嚇爛：黑白大頭照

金門網美景點步道驚見墓碑　民眾一看嚇爛：黑白大頭照
違規擺攤遭取締「貨被倒地上」　男PO網怒控警流氓：會去提告

違規擺攤遭取締「貨被倒地上」　男PO網怒控警流氓：會去提告

穿帽T不卡脖子小祕招！ 「抓出內層」30秒就搞定

穿帽T不卡脖子小祕招！ 「抓出內層」30秒就搞定

《戀愛兄妹》哥哥抽到「跟親妹約會」　她崩潰：我好累..訪問狂嘴對方XD

《戀愛兄妹》哥哥抽到「跟親妹約會」　她崩潰：我好累..訪問狂嘴對方XD

中興大學人工湖師生清淤　撈出20年前Nokia手機！

中興大學人工湖師生清淤　撈出20年前Nokia手機！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面