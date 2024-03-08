窮人更愛PO「自戀型照片」求認同！聰明有錢人9成活得超低調

▲窮人更會PO照片到社群求認同，真正聰明的有錢人，近9成活得很低調。（圖／CFP）



作者／鄭寅鎬 정인호；譯者／林又晞

摘自／平安文化《有錢人的書櫃總有一本心理學書》

窮人單方面上傳自戀型照片到社群媒體上，反之，聰明的有錢人並不會刻意在社群媒體上炫耀自己的財富，因為他們深知炫耀錢財只會招來嫉妒，對他們毫無幫助。筆者採訪了一些韓國白手起家的有錢人，他們向我解釋了不炫耀的原因：「在一無所有的時候，沒有什麼可以炫耀的，而在擁有很多可以炫耀的東西後，就不能炫耀了，因為我比任何人都清楚，我的炫耀會讓對方感到憂鬱及產生相對剝奪感。」

這裡的重點是「聰明的」有錢人。有一些非白手起家的有錢人會在社群媒體上炫耀。人們在看到類似「我是以兆為單位在賺錢的人」、「我本身就是個奇蹟」等自戀型影片後，多少會覺得荒誕無稽，進而拒絕購買那間公司的產品。

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市場調查諮商公司哈理森集團的副會長吉姆·泰勒（Jim Taylor）訪問了6千名美國有錢人，結果顯示，淨資產增加的有錢人的關鍵特性就是對「低調奢華（Stealth Wealth）」的追求。89%的有錢人不會炫耀財富，他們相信不顯露錢財的低調奢華的重要性。他們不會把財富像教會的鐘一樣掛在頂端，用力敲響傳遍雲霄。

瑞典的瓦倫堡家族（Wallenber family）是備受世界敬重的有錢人家族，他們之所以能在超過160年的歲月裡脫穎而出，秘訣也是因為遵守了「雖然有錢，但不顯露」的家族鐵則。瓦倫堡家族的後代總是努力待在大眾的視線之外，比起追求外界的名聲，他們更強調實質和內涵，這讓瓦倫堡家族的人成為了真正的貴族。

有錢人透過看似灑脫的方式追求低調奢華，即有錢人追求安靜的財富、不顯眼和不刻意炫耀的消費。遵守這三點的有錢人因為不張揚而更加耀眼。有錢人的簡樸令普通人感到愉悅，並與暴發戶區分開來。一夜之間成為有錢人的暴發戶總是想展示自己的地位已經改變，於是購買跑車、名牌包、黃金手錶等來炫耀財富，這種行為出於反資產階級的反抗心理，可以說是一種自導自演。

加拿大卡加利大學柯蒂斯·伊頓（Curtis Eaton）教授的研究團隊指出，暴發戶的這種消費傾向讓大多數無法擁有奢侈品的人產生剝奪感。雖然購買昂貴的寶石、汽車和高級品牌服飾的行為可以先滿足擁有者，但對其他社會成員來說，卻會引發相對剝奪感，讓他們感到自己變得更加窮困。

反之，真正的有錢人通常不會公開資產，他們拒絕華麗和奢侈，追求簡約精緻的美。他們會選擇簡約精緻的Ressence手錶或優雅的Nomos Tangente手錶等，展現高級的品味，那些手錶只有知道的人才懂。有些有錢人認為連這些都太過奢侈，他們不會花大錢在打扮上，有時甚至穿著牛仔褲和T恤。據說一流的歌舞伎演員們很注重衣服的內襯，在若隱若現的地方上花心思，可以說是他們所展現的魅力。

真正的有錢人對打扮外表不感興趣，因為他們的內心遊刃有餘、自尊心高，所以沒有必要打扮外表。房子也是如此。與其把外部裝飾得十分豪華，不如注重內部，維持家中的安全，避免成為小偷下手的對象，這與人類的本性完全一致。有錢人透過讀書累積知識，把錢花在皮鞋、腰帶和錢包等不顯眼的地方。哈佛畢業生說：「我在波士頓上大學。」也是出於同樣的脈絡，只有知道的人才能懂。

在心理學中，這種有錢人的態度被稱為「Counter signaling」，用一句話來形容就是：「透過不刻意炫耀來炫耀。」

★本文摘自平安文化《有錢人的書櫃總有一本心理學書：打造你的「易富」體質，成為掌握財富的5%人！》，原文篇名〈透過不炫耀來炫耀〉。作者鄭寅鎬，為了理解「有錢人的思考方式」，他訪問了50多名富豪，並試著了解他們成功的秘訣，尤其專注探討「有錢人是基於什麼來判斷和行動？」，他將所獲得的答案寫在本書中。看懂人心的走向，就能掌握錢的流向；打造「易富」體質，成為掌握財富的5%人。