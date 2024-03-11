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大陸 大陸焦點 特派現場

1年點外送近300次…29歲上班族查出「胃癌」！醫搖頭：情理之中

▲▼肚子痛,拉肚子,腹瀉,便祕,上班族（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲一年點外賣近300次，29歲男生查出胃癌。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者鄭思楠／綜合報導

一年點外送近300次、每周都出去喝酒吃燒烤、熬夜是常態……，29歲大陸男子小何（化名）近日覺得上腹痛，且有頭暈目眩，四肢無力之感覺，去醫院後不幸確診胃癌。

據《潮新聞》報導，「一年近300次點外送，一周一兩次夜宵，加起來接近400次了」，說著說著，小何媽媽聲淚俱下，躺在病床上的小何則沉默不語。

小何是同事公認的工作狂，對工作充滿熱情且不知疲倦，年紀輕輕深得公司高層賞識。一個月前，他總覺得上腹痛，且有頭暈目眩，四肢無力之感覺，他還注意到自己大便總是黑色的。

小何先前常常胃痛，每次發作吃點藥就好，他也習以為常。雖然有醫生多次建議他做胃鏡，但小何嫌麻煩從來沒去做過，「年紀輕輕，哪有什麼大不了的病！」兩周前，他在媽媽的反覆提醒和強烈要求下，勉強去醫院做了胃鏡，檢查結果如同晴天霹靂-胃竇腺癌。

小何在浙江省人民醫院胃腸胰外科接受了評估，所幸只有病灶周邊淋巴結腫大，沒有明顯的遠處轉移病灶。接下來，他實施了腹腔鏡胃癌根治術，手術切除了2/3的胃和周邊的淋巴結，恢復很順利，接下來還需接受後續的輔助化療。

醫生表示，許多腸胃疾病，甚至是胃癌、腸癌來源於不規律、不合理的飲食習慣，病從口入不無道理，晚上吃燒烤、外送等，會增加腸胃負擔，影響睡眠，容易發胖。

醫生分析認為，不良嗜好+工作壓力+遺傳因素，被認為是胃癌高危誘因，20多歲患胃癌看似出乎意料，但似乎又在情理之中。像小何這樣的年輕患者，雖沒有胃癌家族史，但他飲食作息相當混亂，多種致病因素疊加，導致他年紀輕輕罹患胃癌。

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