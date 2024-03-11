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喜上加喜！台中巨蛋開工　盧秀燕曝：今天是結婚31年紀念日

記者游瓊華／台中報導

等了19年！中部人引頸期盼的台中巨蛋今天終於開工動土，台中市長盧秀燕今天致詞提到，台中巨蛋是中部人的期待、台灣的驕傲更是世界的地標，感謝大家一起實現，致詞結尾更驚喜透露，今天恰巧是她與先生的31年結婚紀念日，也讓現場驚呼實在太巧，也認為是好兆頭。

▲台中巨蛋動土開幕。（圖／記者游瓊華攝）

▲等了19年，台中巨蛋今天終於開工動土，市長盧秀燕也透露，今天是她與先生的結婚紀念日，現場驚呼。（圖／記者游瓊華攝）

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幕僚私下透露，事前並不知道今天是市長與先生的結婚紀念日，剛剛市長在台上致詞時才得知，今年是市長結婚31年紀念日，但今天都在忙，市長沒辦法跟先生一起過紀念日。▲台中巨蛋動土開幕。（圖／記者游瓊華攝）

▲台中巨蛋開工動土，現場嘉賓雲集。（圖／記者游瓊華攝）

今天動土典禮吸引爆滿嘉賓參與，除安排中國醫藥大學附設醫院交響樂團演奏，更邀請擁有大批粉絲的人氣團體五堅情、玖壹壹參與演出，今日一早活動外圍已吸引數十名粉絲，不畏寒冷至現場排隊，更有粉絲表示昨晚就已抵達現場等候，市府憂心粉絲安全柔性勸離，天一亮粉絲又返回現場排隊，十分熱情。

搶頭香的粉絲林小姐開心地表示，為了看到五堅情，他們特地從台北過來，昨晚即抵達現場，期待巨蛋完工後可以在此看到精采的演唱會。

▲台中巨蛋動土開幕。（圖／記者游瓊華攝）

▲台中巨蛋今天動土，預計2030年完工啟用。（圖／記者游瓊華攝）

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