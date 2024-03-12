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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

凌濤捐1日所得予社福機構　怒保母虐童轟：薛瑞元下台、陳建仁道歉

▲▼國民黨「不分區特攻隊」成軍記者會 凌濤。（圖／記者屠惠剛攝）

▲桃園市議員凌濤。（圖／記者屠惠剛攝）

記者詹宜庭／台北報導

北市一名1歲男童凱凱（化名）去年9月透過兒福聯盟轉介，卻遭劉姓保母姊妹虐死，桃園市議員凌濤12日質疑，中央衛福部委辦給兒福聯盟，兒福聯盟轉介給褓姆的過程當中，難道都無任何審查及預防機制？要求衛福部長薛瑞元下台負責、陳建仁院長向全國人民道歉，而他也承諾將捐出近日政論節目所得，以及一日薪資所得給桃園五大區七家社福機構，共同守護兒童安全。

凌濤今日在臉書發文指出，1歲幼童「凱凱」遭到中央政府發派兒福聯盟轉介的保姆嚴重虐待致死，引發社會譁然，更讓許多人感到痛心、氣憤。而他是孩子的爸，這兩天晚上在陪寶貝女兒做道具、練習課本朗讀演說，感受特別深刻。

凌濤認為，全國的家長看到該案都跟他有一樣的感受，「給孩子全部的愛都來不及了，怎麼會有人泯滅人性虐待小孩至此？」但讓人納悶的是，中央衛福部委辦給兒福聯盟，兒福聯盟轉介給褓姆的過程當中，難道都無任何審查及預防機制？要求衛福部長薛瑞元下台負責、陳建仁院長向全國人民道歉。

此外，凌濤也質疑衛福部，中央委託兒福聯盟，兒福聯盟需要負責期間的訪視，追蹤控管機制何在？根據中央法規，規定「全日托育」一年僅需要訪視4次，而「凱凱」正是屬於全日托育的幼童，訪視次數足夠？還是虛應故事？社福資源不足缺工問題有解方嗎？過去，虐嬰虐童案件層出不窮，依據「托嬰中心監視錄影設備設置及資訊管理利用辦法」已有許多縣市有「監管雲」設置。

「政府針對全日托育家中照護幼童卻無機制管理，難道社會安全網的兒童保護淪為口號？」凌濤透露，他將發起ACA（antichildabuse），並捐出近日政論節目通告費，以及一日薪資所得給桃園市五大區七家兒童與少年之家，也號召更多好友共同響應，一起為孩子的安全環境來努力。

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