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真的做不下去了　網路聲量排行揭網友熱議6大離職原因

▲▼ 上班,上班族,工作不順,社畜。（示意圖／翻攝自Pixabay）

▲面對來自工作的各種壓力，長期累積下來，難免讓人產生離職的念頭。（示意圖／翻攝自Pixabay）

記者洪菱鞠／綜合報導

「好累喔，每天都想離職」、「剛上班就想下班正常嗎？」工作壓力長久累積下來，難免心累，尤其當努力工作卻沒有得到應有的報酬，容易令人萌生離職念頭。《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月「離職原因」相關話題，從網路聲量發現6大離職原因特別受到網友熱議。

根據網路聲量表現，最多人討論的離職原因就是「薪水不如預期」，相關討論則數破3萬則，當內心期待與現實有落差，或是感覺到工作中的勞力付出與薪資收穫不成正比時，跳槽念頭便可能隨之萌芽，就有網友提到「公司營收增加，但薪水沒漲」是自己跳槽的主因，在兩相權衡之中，最終毅然離職；也有網友分享個人經驗「沒年終、沒獎金，工時又長…要離職」，表示在一整年辛苦工作後，卻連年終獎金也沒有，內心委屈到想離職。

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網友熱議6大離職原因（圖／Social Lab社群實驗室提供）

▲從網路聲量排行看網友熱議的離職原因。（圖／Social Lab社群實驗室提供）

其次則是「人生規劃改變」。在人生十字路口上，每一次轉彎代表著不同的追求，而在面對家庭、夢想、學業等不同選擇時，許多人常常無法輕易下決定，有網友因此發文詢問「懷孕了，該離職嗎？」，表示自己在事業與家庭中難以取捨，但卻無法事事盡善盡美，壓力也不斷增加。對此，其他人熱心回覆「請先生跟你輪流請育嬰假就好！」、「可以請保母！成全你的事業心！」

在職場上，「人際關係」同樣讓許多網友十分困擾，除了要面對繁重工作，有時還會面臨同事的找碴、情緒壓力，其中有人分享自己因為完成工作準時下班被同事批評的經歷，認為「就是有這種多管閒事的同事，才會讓人更不想上班」，引起共鳴，紛紛表示這樣的閒言閒語非常令人難以忍受。另外，公司制度不佳、環境不佳、與公司理念不合，也是工作做不下去的原因之一。

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