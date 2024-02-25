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護理師簽2年「久任條約」提前離職　醫院討1萬元賠償吞敗

▲聯新國際醫院成立新式腹膜透析中心，護理人員示範操作街上管線使用。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲護理人員示意圖，非當事案件。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名薛姓護理師在某地區醫院簽訂2年的「久任約定書」，院方給予2萬元的補助，薛女則必須服務滿2年，否則除需返還補助款外，另需賠償1萬元，後來薛女提前離職，卻只願返還2萬元的補助，院方於是提告要求賠償1萬元，但法院審理後認為，院方2年只補助2萬元，平均一個月只補助幾百元，合約欠缺合理性，因此判薛姓護理施免賠。

判決指出，薛姓護理師是從2019年2月11日起在這家地區醫院任職，後來雙方簽訂久任約定書，約定護理師需從2021年3月1日起持續任職2年以上，醫院則補助2萬元，如果未滿2年，護理師除了必須返還久任津貼2萬元外，並須賠付原告懲罰性違約金1萬元。

後來薛姓護理師在2022年9月26日自請離職，服務不滿2年，但她卻只返還了久任津貼2萬元，卻不願賠償1萬元，因此被醫院告上法庭，要求賠償。

薛姓護理師則主張，護理師的工作性質並不具臨時性、短期性、季節性或特定性，醫院和她簽訂定期契約，顯已違反勞動基準法，應屬無效，而且醫院在她任職期間，並未給予專業技術培訓，只是給了2萬元的久任津貼，也不符合勞基法規定的「必要性」及「合理性」，認為久任約定書應屬無效，而且她已經返還了2萬元的久任津貼，醫院還要再要求「懲罰性違約金」實屬無理。

法官審閱雙方的合約後認為，薛姓護理師在簽訂合約時薪水就高達6萬元，醫院給2萬元的久任津貼卻限制最低年限2年，相當於每月僅補償數百元，遠低於護理師的每月薪資，不符合勞基法規定的合理補償，合約欠約合理性，因此判薛姓護理師免賠，全案可上訴。

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