過年後有9成員工想跳槽　票選「見老闆的第1句話」求加薪奪冠

▲人力銀行調查，受薪族約有78%想離職，其中25%已經準備提出辭呈。（圖／取自免費圖庫unsplash）

記者趙蔡州／綜合報導

過年後通常會有一波離職潮，yes123求職網15日公布「龍年新春開工調查」報告，顯示有94%員工有離職的想法，其中有78.2%員工已經開始投履歷找工作。另外員工開工第一天最想跟老闆說的話，「可以幫我調薪了嗎」拿下排行第一名，至於加薪的幅度大約落在7%。

yes123求職網15日公布「龍年新春開工調查」報告，受薪員工在龍年開工之後，自認「跳槽機率大於續留機率」、「跳槽與續留機率各半」的合計有94.1%，其中「已經開始」投履歷找工作的員工佔了78.2%，78.2%又分成52.9%尚未準備提辭呈、25.3%已經準備提出辭呈。

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此外，在可以多選的情況下，員工票選開工第一天最想跟老闆說的話，「可以幫我調薪了嗎」以74%拿下排行第一名，其次分別人是43.9%「太小氣了，年終分紅太少了」、42.9%「感謝您的照顧，但是我想準備走人了」、33.4%「看到我的工作表現，可以幫我升官嗎」、24.8%「下班後，請不要再傳簡訊給我」。

yes123求職網發言人楊宗斌表示，綜觀上述調查結果，員工長期不滿凍薪、低薪窮忙，加上擔心通膨壓力，生活開銷變大，即使大環境處於全面性邊境解封時代，企業營運開始觸底反彈，勞工們要求加薪的聲浪，或跳槽爭取待遇的企圖心，並不會因此減弱。

楊宗斌認為，資方勢必要正視盈餘與員工分享的問題，不能總是要求員工共體時艱，未來如果景氣與業績發生回溫，少不了要跟著調薪和增加福利，才可能增加員工的忠誠度，進而減少人才流失、避免缺工窘境。