陸短劇市場暴風成長！夫妻每月進帳17億　熱門編劇月收44萬

▲短劇因可利用零碎時間觀看，近年來深獲不少人喜愛。（示意圖／視覺中國）

記者廖翊慈／綜合報導

大陸短劇市場近年來需求擴大，去年市場規模達373.9億元（人民幣，下同，約台幣1657億元）。一對夫妻作為出品人從去年9月開始，每月皆穩定進帳4~5億元（約台幣17.7億至22.1億元），驚人的數字引起熱議。

綜合陸媒報導，一相關數據顯示，2023年，大陸國內短劇市場規模達373.9億元，比2022年成長了267.65%，成長近3倍，2026年短劇市場規模可望破千億。

北京一出品公司的負責人陳氏夫婦，兩人共持股55.97%。該公司去年9月開始，每月的儲值收入，穩定在4至5億之間。夫妻攜手創業十餘年，以「快看小說」等在網文圈立足，

▲陳氏夫婦今年初最看好的兩部短劇。（圖／翻攝自微博）

陳氏夫婦看好的《我在八零年代當後媽》以小博大，劇集僅拍攝10天，後期投入8萬元，和《裴總每天都想父憑子貴》一起，拿到過億的儲值收入。後者甚至連續三天蟬聯短劇熱播第一名。

一名業內人士透露，隨著市場需求的擴大，編劇的收入也很可觀，一般創作過多部爆款的熱門編劇，光是劇本報價就5萬起跳，除了劇本報價，還有分成。以一部儲值流水破500萬的小爆款短劇為例，依照千分之五到百分之三的分成，編劇還能拿到10萬左右的分成（約台幣44萬元）。

雖然多名導演、演員、製作公司看好大陸短劇市場的發展，不過仍有不少觀眾點出短劇的問題，「短劇很多抄襲的影子，而且劇情經不起推敲，適合無腦人士娛樂，但是久了估計也就膩了」、「整部劇一小時就可以看完，可想而知內容也就一般般狗血」、「短劇的質感遠不如電視劇」、「反正這類劇都能猜到劇情和過程」、「看久了還是比較愛電視劇」。