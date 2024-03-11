5歲女童跑一半驚悚「墜130公尺深井」…懸空被卡！吊車挖掘機營救





▲5歲女童墜入百米深井懸空被卡。（圖／翻攝自北京日報）

記者鄭思楠／綜合報導

陝西榆林市神木市府谷縣發生一起驚悚意外，一名5歲女童3日11時18分掉入一口130公尺的深井。因為井直徑才30公分，女童卡在深6公尺處。最後，消防緊急出動，近4小時後成功營救出孩子。

據《北京日報》報導，接警後，消防救援人員立即出動。12時16分，消防員到達現場，發現女童掉落到一口直徑30公分、深130公尺的深井。而女童卡在井深約6公尺處，腿部位置發生扭曲。

根據現場情況，消防員先向井內供氣，防止井內女童因缺氧窒息。

考慮井口狹窄成年人無法進入，且井口旁邊有高壓電線桿，救援空間極小。為儘快將女童救出，消防員立即聯繫斷電，調動50噸大型吊車，捆綁高壓電線桿防止坍塌，同時利用挖土機挖掘豎井旁的空地，挖至女童被困深度，再通過人工挖掘靠近豎井後，由消防員進行破拆救援。

經過近4小時的緊張救援，15時45分，成功救出被困女童，她生命徵象良好。據悉，女童是獨自玩耍時，不慎掉進廢棄的深井中。

消防提醒，小孩子多無知懵懂，對井充滿了好奇心，同時缺乏安全意識，並不知道其中的危險。農村、郊區等地，田間、路邊的無蓋水井、枯井較多，這些危險一經發現，家長首先要做的就是讓孩子遠離，切不可因為好奇就湊近，尤其是沒有大人在旁邊的時候。而對於城市街道上的井蓋，「遇到井蓋繞路走」是每個家長都必須讓孩子牢記在心的。