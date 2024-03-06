「有心臟病史還裝支架」男登火炎山意識不清　消防急送下山

▲▼一名年約60歲男子攀登苗栗縣三義鄉火炎山，突然身體不適求援，消防人員利用無線心電圖機量測生命徵象，現場評估、投藥後，使用捲式擔架運送患者下山送醫救治。（圖／記者蔡文淵翻攝，下同）

記者蔡文淵／苗栗報導

一名年約60歲男子今(6)日上午攀登苗栗縣三義鄉火炎山，突然身體不適、意識模糊，由於該男子有心臟病史以及裝過支架，現場評估生命徵象後服用硝化甘油片，並使用捲式擔架人力接駁運送患者至登山口，由救護車送大甲光田醫院救治。

苗栗縣政府消防局今天上午8點50分接獲報案，三義鄉火炎山登山口步道0.6公里處，一名年約60歲男性疑似心肌梗塞、意識不清，立即派遣三義消防分隊1輛救護車、1輛後勤車，及8名警消攜帶無線心電圖機趕往救援。

上午9點20分消防人員接觸患者，根據一同登山的家屬表示，男子過去有心臟病史及裝過支架，突然頭暈、意識不清，救難人員立即將男子平躺下肢抬高，無線心電圖機量測生命徵象、心電圖，上傳至苗栗冠心症救護團，研判疑似心肌缺氧。

由於男子隨身攜帶硝化甘油片（耐絞寧），報案時已服用1顆，消防人員評估後第2次給藥，男子症狀緩解後，救難人員使用捲式擔架，走崎嶇登步道，將男子運送至登山口，由三義消防分隊救護車送至大甲光田醫院急救。

消防局提醒民眾，山區道路崎嶇，登山時應隨時注意身體狀況，建議上山應衡量身體狀況，並評估步道難易度，及裝備齊全，降低登山風險。