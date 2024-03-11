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大陸 大陸焦點 特派現場

「龍抬頭」12種龍食一次看！　二月二咬一口「龍肉」祈願整年安康

▲陝西渭南地區民眾在二月二「龍抬頭」舉行廟會活動。（圖／CFP）

▲陝西渭南地區民眾在二月二「龍抬頭」舉行廟會活動。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

農曆「二月二」是土地公生日，也是俗稱的「龍抬頭」，在以農耕為主的舊社會中，龍抬頭被認為是陽氣增發、雨水增加和萬物滋長的時節，被視為祈求風調雨順、納祥轉運的好日子。在大陸，「龍抬頭」之日還有著品嚐「龍肉」，也就是吃龍食的習俗，象徵著可以祈願整年平安健康之意。

▲龍鬚麵。（圖／CFP）

▲龍鬚麵。（圖／CFP，下同）

《封面新聞》報導，不同地區的老百姓在二月二有不同的飲食習俗，不過它們多多少少都與「龍」有關，其中有大家熟悉的「龍耳」、「龍鱗」、「龍鬚」，也有鮮少耳聞的「龍膽」、「龍骨」和「龍腰」。

龍頭－豬頭肉

大陸北方不少地區都有「龍抬頭吃豬頭肉」的習俗，也稱為「挑龍頭」。在古代，人們辛勤工作一整年，在臘月開始殺豬準備過年，但會將豬頭保留下來，在二月二這天用來供奉龍王，代表吃了「龍頭」沾上「龍氣」。

龍鬚－麵條

山東有一種拉麵被稱為龍鬚麵，麵條細如髮絲，下鍋時猶如蛟龍入海而得名。二月二這天吃龍鬚麵有著「順心如意」的寓意，現已成為平民食品，不一定要在二月二當天才能吃到。

龍眼－餛飩

水果中的「龍眼」主要在夏末秋初上市，在二月二吃的龍眼，指的是形狀渾圓飽滿的餛飩，在沸水中浮浮沉沉顯得炯炯有神，猶如「畫龍點睛」一般，借喻新的一年雙目炯炯有神，生活神彩奕奕。

龍戲珠－麵條＋餛飩

龍鬚加上龍眼，還有龍求珠的寓意，在廣東一帶，麵條細長似龍，餛飩圓潤如珠寶，餛飩被麵條所包裹，形同游龍戲珠，有象徵吉利財運之意。

▲▼過年，圍爐，餃子，團圓。（圖／CFP）

龍耳－餃子

在大陸北方，餃子是常見的主食之一，尤其到了二月二，吃的餃子還有「肉菜餡」的講究，葷素包在一起、有肉有菜，取「肉菜」諧音「發財」，寓意財源廣進，好運滾滾來。

龍皮－蔥煎餅

同樣在大陸北方，山西呂梁一帶的民眾在二月二當天喜歡吃蔥餅或煎餅，被稱為「揭龍皮」。傳說二月二也是是東海龍王的生日，煎餅被視為龍王的胎衣，在當天吃煎餅可為龍王避災，視為祈禱風調雨順、五穀豐登的願望。


龍麟－春餅（潤餅）

立春之日吃潤餅被稱為「咬春」，二月二吃潤餅則是「咬龍鱗」，因為潤餅皮薄，疊卷後細長形似鱗片。相傳，咬龍鱗的習俗源於清朝，潤餅皮比烤鴨的薄餅更大更有韌性，代表著做人要有風骨，能屈能伸，內餡菜也更豐富，葷素俱全。

龍蛋—包子

在河北滹沱河流域一帶，民眾稱包子為「龍蛋」，暗喻自己是「龍種」，也就是非平凡之人。此外，當地還有「龍抬頭，人抬腳」的習俗，老百姓多會在這天跨大步，代表勇敢邁向未來之意。

龍膽－炸年糕

在京津冀一帶流行的「龍膽」，其實就是「油炸年糕」。據傳，由黃米麵做成的年糕油炸後色澤金黃，有「黃、軟、筋、香」四大特色。在古時候，龍的顏色以金色為尊，於是，油炸年糕便被稱為龍膽。

▲麻花。（圖／CFP）

龍骨－麻花

麻花吃起來酥脆有勁，此一風俗來自山西晉南一帶，當地人稱其為「啃龍骨」。二月二象徵春耕的開始，老百姓希望吃了麻花，就能像龍一樣身強體壯，力大無窮，做起農活更有勁。

龍腰－糕點

江南一帶的民眾喜歡吃甜食，在二月二有吃「撐腰糕」的習慣。在江南多雨的氣候下，潮濕的環境容易使人腰酸背痛，腰是支撐人體的關鍵部位，吃龍腰糕代表把腰撐住，維持身體健康，其中，以黑芝麻、黑豆、黑米、桑葚、枸杞為主的五黑糕最受歡迎。

龍子－白米飯

在各地最常見的主食「白米飯」，在二月二「龍抬頭」之日也有另外的名稱「龍子」。正因為白米飯顆粒分明，從外形上看宛如龍子，代表著「多子多孫多福氣」的概念。

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