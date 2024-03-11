一堆車主遇過！路邊停機車「一見磁石鎖崩潰」　衰噴300元氣死

▲原PO牽車時，發現磁石鎖被關起來，偏偏備用鑰匙無法打開！（示意圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

「拜託不要去亂動別人的機車！」一名妹子超怒表示，過去就遇過磁石鎖被陌生人關起來的狀況，「但這次不一樣」，前陣子搞丟原廠鑰匙，偏偏備用鑰匙無法開磁石鎖，害得原PO急找鑰匙行重新打一副，才能發動機車離開。文章曝光後，引來一票苦主+1怒噴，「都故意的，我被關好幾次了！」

一名女網友在Dcard開頭就發問，不知大家有無遇過停好機車，回來卻發現「磁石鎖」被別人手賤關起來的情況？她就遇過好幾次，「到底有沒有這麼無聊」，也只能摸摸鼻子無奈地自行轉開。

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「但這次不一樣！」原PO火冒三丈說道，日前停在西門町知名相機店的前方機車格上，路人「異常熱心」又關起磁石鎖，偏偏前陣子原廠鑰匙不見，而備用鑰匙又無法開磁石鎖，讓原PO站在原地抓狂，「真的是謝謝你欸，害我要去附近的鑰匙行重新打一副才能發動我的機車，接下來的行程都因為你的『熱心』而耽誤了！」

文末，原PO再次喊話，「拜託不要去亂動別人的機車！別人有可能會因為你的『熱心』而感到非常困擾！」

文章曝光後，有網友回應，「有沒有一種狀況是震動到車體所以自動跳關呢？好幾次我親眼目睹我自己的車就是這樣，我要騎車的時候，插鑰匙前在踢中柱的時候就震到磁石鎖跳關了（未滿1年的新車）」、「三X的很容易撞到開關，鑰匙拔起來自動關」、「我習慣戴手套騎車，常插拔鑰匙時會去按到」。

留言串中，一票苦主也怒轟，「我學校就超多這種怪人，真的是有病」、「我之前停超商外面，整排機車的鎖都被關起來，有些人的手真的很賤」、「我的機車也被關起來，沒有磁石打得開（快20年的車了）我真的快氣死到底是哪個智障，牽去車行還要拆車才打得開，快氣瘋了」、「都故意的，我被關好幾次了」、「我昨天也是磁石鎖被關起來，現在的鑰匙又打不開，打給鎖匠花了300開磁石鎖」。