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社會 社會焦點 保障人權

把你煮熟放冰箱！高雄國小女師遭控霸凌學生　恐怖手法曝光

▲▼高雄國小女師遭控霸凌學生還動手　恐怖手法曝光。（圖／家長提供）

▲高雄國小女師遭控霸凌學生，甚至用書本打學生害眼角流血。（圖／家長提供）

記者賴文萱／高雄報導

高雄一所國小女老師被控長期以言語、肢體霸凌學生，除了拿書本打人害學生摔倒撞到眼角流血，也當眾辱罵學生白目等，上課喝水、上廁所也會被處罰，造成班級學生至少3人身心受創就醫，事後22名家長氣憤連署要求解聘。校方為此組成調查小組介入釐清，並暫時停聘該位女師3個月接受調查。

一名家長出面控訴，這名國小班導師打了學生的眼睛，害他摔倒撞到桌子，眼角流血，老師全程都知情，但卻對家長說不知道傷口怎麼來的，而孩子因為害怕事後會被老師處罰寫課文，回家也不敢告訴爸爸媽媽。

▲▼把你煮熟放冰箱！高雄國小女師遭控霸凌學生還動手　恐怖手法曝光。（圖／家長提供）

▲學生用娃娃還原被老師書本打臉的畫面。（圖／家長提供）

人本教育基金會今日則公布多段女老師音檔，內容除了對學生說「自己絕對偏心，只喜歡乖小孩」，上課教到細菌內容時，也當眾對學生說「把你煮熟、放冰箱裡」等語，授課時也學生講到「窗簾線吊死小孩」等令人害怕的事情，甚至造成學生聽完後回家模仿把娃娃吊在窗簾線上，讓家長十分惶恐。

事實上，這名女老師在帶班一年多後，至少有3名學生因長期言語、肢體霸凌身心受創，上課喝水、上廁所都會被處罰，也導致學生感到害怕。班級22名家長得知後氣憤連署要求校方解聘該位老師，還給學生公道。

對此，校方指出，今年1月19日接獲人本教育基金會申訴資料及10件人民陳情案，教師疑似違反教育法規及體罰學生疑義案件，於24小時內進行校安通報。

▲▼高雄國小女師遭控霸凌學生還動手　恐怖手法曝光。（圖／家長提供）

▲家長控訴老師上課傳授內容讓孩子害怕，回家模仿危險行為。（圖／人本教育基金會提供）

1月22日即依據「校園霸凌防制準則」召開防制校園霸凌因應小組會議，決議成立調查小組，並依據「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」召開校園事件處理會議（以下稱校事會議），決議組成調查小組釐清疑義。1月30日召開教師評審委員會，決議暫時停聘疑似涉案教師3個月，靜候調查。

市府對此案也相當重視，由府級霸凌調查事件外聘三位委員（含二位律師及一位兒童心理醫師），已經進行四次調查會議，訪談11位學生（含被行為人及非被行為人家長）、4位老師(含行為人)，蒐集多元佐證資料以釐清案情。

校方強調，開學迄今，本校積極關心該班學生，2月23日召開班親會，家長提出相關訴求，本校積極回應，除靜待調查結果，也積極進行該班班級輔導與個人輔導。

另外，家長也表示滿意目前該班代理老師，現階段學生一切狀況良好。後續學校處理均依調查結果及相關法令辦理。

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