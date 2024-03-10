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TikTok急了！　要求美國用戶打給議員施壓

TikTok急了！痛批美國會剝奪1.7億人言論自由　滿版廣告要求用戶「致電國會施壓」

▲TikTok發起抗議！呼籲用戶撥電話給美國國會抗議言論自由被剝奪。（圖／翻攝自社群網站X）

圖文／CTWANT

美國眾議院日前以壓倒性的票數，通過要求TikTok與母公司字節跳動強行切割的法案，否則將會面臨強制下架的風險。該項法案預計近期就會交付表決，就連美國總統拜登也表示，如果法案有通過的話，他會簽署該項法案。為此，TikTok竟在自家軟體上推出滿版廣告，控訴美國政府剝奪1.7億人的言論自由，更直接在廣告上設置一個撥打電話的按鈕，呼籲用戶直接致電給美國國會抗議。

根據《The Verge》報導指出，TikTok在日前於自家程式中推出一個滿版的廣告，廣告以「阻止TikTok關閉」為標題，內容中表示「美國國會正計劃完全禁止TikTok，在你的政府剝奪1.7億美國人憲法賦予的自由表達權之前。現在就應該發聲，美國政府此舉將損害數以百萬計的企業，摧毀全國無數創作者的生計，並剝奪藝術家的觀眾。讓國會知道TikTok對你意味著什麼，並要求議員投下反對票。」

而在這則廣告中，除了文字控訴與呼籲用戶外，底下還有一個鮮紅色的通話按鈕，按下去後，就是直接撥打給美國國會，沒想到此舉反而在美國社會造成輿論的譁然。

為此，TikTok一名發言人表示，這則廣告並不會強迫用戶撥電話給國會議員，用戶可以直接按下「X」來關閉整個視窗，或是透過滑動的方式關閉廣告。

報導中也提到，這並非是美國政府首次針對TikTok，美國國會中有多名議員多年來一直試圖禁止TikTok，目前美國一些政府機構與州政府已經下令禁止使用TikTok，蒙大拿州過去甚至直接祭出完全禁止的法案，但後續在執行階段遭美國法官制止，整起案件還在由美國法院審理中。

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