吵架被男友推下鐵軌！　美29歲女遭地鐵輾過「雙腿截肢」

記者王佩翊/編譯

美國一名女子在地鐵站月台與男友發生爭執,沒想到對方一言不合便趁著列車進站時,將她推下月台,導致女子雙腳截肢。男子犯案後隨即逃離車站,不過當晚就被警方逮捕,而他也被指控謀殺未遂與人身攻擊等多項重罪。

根據《紐約郵報》報導,29歲的被害女子9日上午10時25分在紐約地鐵的福爾頓街車站遭到男友瓦爾迪茲(Christian Valdez)推下鐵軌。一輛向南行駛的列車隨即輾過她。

警方指出,當時被害人與嫌犯正在爭吵,隨後男方便出手將她推下月台,但尚未釐清兩人的爭吵內容。負責營運紐約地鐵的紐約州立大都會運輸署(MTA)隨即切斷了3軌供電,警消獲報後也立刻趕往現場急救,並成功將卡在列車之間的女子救出。雖然救護人員立刻將女子送往醫院急救,但她最終仍須面臨雙腿截肢的命運,且至今仍未脫離險境。

