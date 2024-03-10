吵架被男友推下鐵軌！　美29歲女遭地鐵輾過「雙腿截肢」

記者王佩翊／編譯

美國一名女子在地鐵站月台與男友發生爭執，沒想到對方一言不合便趁著列車進站時，將她推下月台，導致女子雙腳截肢。男子犯案後隨即逃離車站，不過當晚就被警方逮捕，而他也被指控謀殺未遂與人身攻擊等多項重罪。

根據《紐約郵報》報導，29歲的被害女子9日上午10時25分在紐約地鐵的福爾頓街車站遭到男友瓦爾迪茲（Christian Valdez）推下鐵軌。一輛向南行駛的列車隨即輾過她。

警方指出，當時被害人與嫌犯正在爭吵，隨後男方便出手將她推下月台，但尚未釐清兩人的爭吵內容。負責營運紐約地鐵的紐約州立大都會運輸署（MTA）隨即切斷了3軌供電，警消獲報後也立刻趕往現場急救，並成功將卡在列車之間的女子救出。雖然救護人員立刻將女子送往醫院急救，但她最終仍須面臨雙腿截肢的命運，且至今仍未脫離險境。

Straphanger hit by subway, loses both her feet after boyfriend pushes her onto tracks during argument: cops https://t.co/xO12w3Q1BC pic.twitter.com/kJWiYZ0vEo — New York Post (@nypost) March 9, 2024

一名48歲的目擊民眾指出，自己曾在伊拉克戰爭中服役，當時接受過緊急醫療訓練，因此試圖在旁邊為女子提供幫助。他說，「我馬上走到她旁邊，只是想看看有什麼事我可以幫忙的。當我下樓後，看到她卡在2節列車中間。」

他說，「我試圖和她說話，讓她冷靜下來。那時候她說了很多話，大概是指她不該被這樣對待。她還舉著一部份掉下來的肉，告訴我自己可能要被截肢。她很堅強，我希望她沒事。」直到5分鐘後，警消趕到現場，這名目擊男子才離開現場。

兇嫌犯案後隨即逃離現場，不過當晚9時35分左右就被警方逮捕，並被指控謀殺未遂與人身攻擊等多項重罪。