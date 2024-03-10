婚禮隔天死亡車禍！「新郎身亡」新娘重傷　度蜜月路上天人永隔

▲ 丹尼爾和克莉絲蒂完婚隔天發生車禍，造成1死1重傷。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國田納西州發生一起悲劇，一對年輕愛侶3日才剛辦完婚禮，隔天去度蜜月的路上就失控撞車，未繫安全帶的新郎不幸身亡，和愛妻天人永隔，也令家屬悲痛不已。

綜合《紐約郵報》等外媒，田納西州公路巡警局說明，27歲男子丹尼爾（Daniel Palacios III）和23歲妻子克莉絲蒂（Christy Carrillo）4日開著一輛越野休旅車，行駛於該州I-40公路上時突然偏離路線，撞上路堤後翻滾多圈，隨後被一輛迎面而來的半掛式卡車當場撞上，造成1死1傷。

費耶特郡（Fayette）消防部門證實，丹尼爾因這起車禍身亡，而克莉絲蒂受到重傷，但幸運撿回一命。警方透露，丹尼爾生前從事卡車司機，事發當下未繫上安全帶。

家屬證實，丹尼爾在婚禮第二天過世，而克莉絲蒂不僅身體重傷，也因喪夫情緒崩潰。這對夫妻於去年9月訂婚，未料完婚隔天就陰陽兩隔，丹尼爾的父親忍痛表示，「我失去一個兒子，但得到一個女兒」，「她會好起來的」。

他7日也在臉書發文，宣布丹尼爾的葬禮將於16日舉行，並感謝各界在家屬面對噩耗時捎來的關心與祈禱。