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志航國小搶招新生「校園開放」　另類校園博覽會吸引新生家長

▲▼ 志航國小校園開放日，宛如大學校園博覽會 。（圖／嘉義市政府提供）

▲志航國小校園開放日，宛如大學校園博覽會 ，偶戲課程相當吸睛。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

少子化的時代，面對每年的招生季，各學校已開始準備。嘉義市各國中小乃至幼兒園在黃敏惠市長重視教育、以「培育出影響未來的孩子」的期許下，均努力發展學校特色、提供學生最優質的學習環境，以吸引更多的家長選擇讓孩子就讀。志航國小9日上午首次辦理「Jhih Hang Open House~校園開放參觀日」，宛如大學博覽會吸引新生家長到場了解學校特色，也為113學年度的小一新生入學招生預熱。

▲▼ 志航國小校園開放日，宛如大學校園博覽會 。（圖／嘉義市政府提供）

▲ 志航國小校園開放日，藉由講座與新生家長分享。（圖／嘉義市政府提供）

志航國小鄭宛鈺校長表示，不少幼兒園應屆畢業生及其家長面對學校選擇、幼小銜接、入學後學校的課後照顧與才藝班等等問題，有不少疑惑但只能詢問有子女就讀經驗的朋友，或上網搜尋，或打電話到不同的學校，但很少能有機會在「報到就讀前」就進入校園，聆聽學校完整的介紹，有面對面機會去溝通、與接受導覽參觀校園，因此學校今年特別辦理校園參觀日活動，讓嘉義市家長與孩子們能走進志航國小，了解志航，親近志航，才能吸引更多學生就讀。

▲▼ 志航國小校園開放日，宛如大學校園博覽會 。（圖／嘉義市政府提供）

教務主任林品村也表示，感受到少子化時代不少家長的需求，學校第一次嘗試規劃小一新生說明會，匯聚全校親師生的力量，提早讓未來的小一新生能體驗校園生活，並深入了解學校環境及教學特色，從而減輕入學前的焦慮，增加對小學生活的期待。

▲▼ 志航國小校園開放日，宛如大學校園博覽會 。（圖／嘉義市政府提供）

▲ 志航國小校園開放日，校方端出ai及其他多元課程。（圖／嘉義市政府提供）

在學校與家長會的精心組織下，活動將透過線上QR Code報名的方式，讓參與家庭便捷地加入此次校園體驗。活動當天，參與者分組進行一系列的精彩活動，內容包括：

1.學校特色簡介與小學Q&A：為家長與學生提供一個全面了解志航國小教育理念與學校生活的機會。
2.校園巡禮：帶領家長與學生走訪校園各個角落，親身體驗學校的學習環境。
3.六大體驗關卡：包括任教於學校的三位外師帶來的三種遊戲教學體驗、AI凱比機器人的互動體驗、傳統布袋戲偶的體驗拍照，以及由校方特設的現做「機」蛋糕車，讓學生能夠領取並品嘗到新鮮現做的雞蛋糕。

這次的活動計近七十組家庭報名，家長陳嘉福帶著兩個孩子參加，表示這樣的活動很好，因為自己的孩子要升上小一能更了解這所學校，體驗活動也讓孩子們很開心。另一位帶著兒子報名的家長蔡惠文說，雖然很早就決定要讓孩子就讀志航，對學校不是很了解，這樣的活動可以讓家長跟孩子在幼小過度的階段中預做準備。

▲▼ 志航國小校園開放日，宛如大學校園博覽會 。（圖／嘉義市政府提供）

透過這次開放參觀日，鄭宛鈺校長期望讓未來的學生及其家長對學校的“雙語、AI科技、飛行及表演藝術”等特色課程有更深入的認識，並透過實際的體驗活動，減少孩子們及家長對於新學期的不安與焦慮，共同迎接新的學習階段。

嘉義市113學年度小一新生報到日為4月12日(星期五)與4月13日(星期六)，家長可透過國小新生報到系統(https://one.cy.edu.tw/new)於報到日進行線上報到，增加報到便利性。

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