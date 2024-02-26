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日本街頭影片全是文字生成！AI模型「Sora」橫空出世　引發取代人類憂慮

▲▼OpenAI 。（圖／路透）

▲OpenAI近期宣布推出了新模型Sora 。（圖／路透）

記者張家瑋／綜合報導

近期由於OpenAI宣布推出了新模型Sora，AI熱潮再度被掀起。這款影片生成AI模型能夠根據文字描述，生成一段影片內容，令人再次驚嘆AI的進步速度。Podcast節目《娜你知道嗎》主持人莫娜，則在本集節目中分享了AI對我們生活未來的影響。

▲點擊收聽Podcast《娜你知道嗎》，搞懂影片生成AI模型「Sora」。

影片生成AI模型「Sora」讓人驚嘆不已，它可以根據文字描述，產生高品質、最長一分鐘的影片。目前在OpenAI平台上，可以看到一系列由Sora生成的影片，內容包括走在日本街頭、掏金熱時期的加州歷史、以及山坡上奔馳的吉普車等場景，效果極為逼真，讓人難以分辨真偽。

這些影片通通都是靠文字直接憑空生成，而非利用現有的影片素材。莫娜提到印象深刻的一段影片，描述了一位穿著紅洋裝搭配皮外套的女性，然而，觀察細節時發現其中一些不自然之處，例如嘴唇與轉頭時臉部跟脖子肌肉的紋路變化，但其餘皮膚細節卻十分真實。儘管目前的Sora影片還存在一些瑕疵，但隨著技術的進步，這些問題相信將會得到迅速解決。

▲▼ 娜你知道嗎。（圖／翻攝自娜你知道嗎）

▲莫娜分享了印象最深刻的Sora生成影片。（圖／翻攝自娜你知道嗎）

AI的討論度如此熱門，主要是因為OpenAI先前推出了ChatGPT。它除了能夠進行中文對話與免費註冊外，使用者也易上手。它還可以回答各式問題，像是文字宣傳、寫程式、製作圖表等等。此外，Adobe Photoshop也可以透過生成式AI進行填色與擴展背景的工作。

然而，隨著AI的快速發展，也引發了是否會取代人類工作的恐慌。莫娜最後表示，面對未來，可能需要強化個人風格，加強感受描述等技能。不管哪個行業，只擁有單一技能可能會讓我們被取代，現在開始學習新技能，才能不必擔憂被淘汰。
 

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