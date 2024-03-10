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津棧又查到毒辣椒粉！北市下游分裝成「二荊條辣椒細粉」已賣光

▲▼蘇丹紅辣椒粉。（圖／新竹縣政府提供）

▲全台各地衛生局都在加強稽查辣椒粉。（圖／新竹縣政府提供，資料照）

記者趙于婷／台北報導

蘇丹紅辣椒粉風波仍在延燒，高雄市衛生局昨晚間通報津棧國際貿易有限公司又檢出一批進口辣椒粉含蘇丹色素。台北市衛生局今表示，經調查北市有1家下游商公司「益昌實業有限公司」，該公司向津棧進口辣椒粉後，分裝成品名為「二荊條辣椒細粉」（600g/包），共計50包已全數銷售給不特定散客，接下來將提供消費者退貨。

台北市衛生局食藥科科長林冠蓁指出，昨晚間高雄市衛生局通知津棧國際貿易有限公司進口辣椒粉（有效日期1150503，及1150506）檢出含有蘇丹紅成分5-22ppb，位於北市的下游商「益昌實業有限公司」進貨該原料後，分裝成品名為「二荊條辣椒細粉」（600 g/包）計50包，已全數銷售出去，已要求益昌公司辦理相關退貨，民眾可攜帶商品至益昌公司退貨（退貨專線電話02-2556-6048）。

林冠蓁表示，將持續監測市售調味料產品，有疑慮的產品已命業者下架停止販售或使用，並監督下架回收作業，並呼籲食品業者，務必遵守法令規定，衛生局將持續加強稽查，如查獲違規，依法重罰絕不寬貸。

另衛生局也提醒食品業者，依據食品安全衛生管理法第7條第5項規定，食品業者於發現產品有危害衛生安全之虞時，應即主動停止製造、加工、販賣及辦理回收，並通報直轄市、縣（市）主管機關，違反以上規定者，依同法第47條處新臺幣3萬至300萬元罰鍰；另依違反食品安全衛生管理法第47條第11款及第12款規定，規避、妨礙、拒不提供資料可處新臺幣3萬元至300萬元。

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