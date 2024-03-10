金門打卡景點滿是墓碑！遊客嚇到不敢逗留　公所急派員處理





▲金門打卡景點布滿墓碑，遊客見狀嚇壞（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚／金門報導

金門知名打卡景點「海景電影院」近日有遊客發現，該處有一條通往沙灘的石板步道，原本想著踏著石板道沙灘拍照，沒想到石板竟是一塊塊墓碑，現場宛如亂葬崗，嚇得遊客不敢逗留快步走人。對此，金寧鄉公所今下午立即派人前往處理，共帶回了31塊石碑，目前先放置公所保管，最快明天會請相關單位處理。

位於金門湖下海堤的一處廢棄的海巡哨站，剛好方正窗框正對著金門大橋與蔚藍大喊，就像一個掛在牆上的高畫質電視、24小時播放著無敵海景，搭配雙人座椅，彷彿在海邊的私人電影院看電影，讓該處有「海景電影院」之稱，也成為近期爆紅的打卡景點。

未料，近日有遊客發現，沙灘旁的水泥地上，鋪了一條石板步道一路通往沙灘、甚至可以走向更深處的蚵田，民眾起初以為是相關單位鋪設的步道，但走近一看，發現上頭竟刻有紅色「顯考」，還有黑白照片，這才發現竟是一塊塊的墓碑，嚇得雞皮疙瘩狂冒，立即走人。

對此，金門縣觀光處立即通知金寧鄉公所處哩，而公所今下午派出數名同仁前往，共帶回了31塊石碑，後續將放置公所保管，並請相關單位處理，而至於為何墓碑會出現在那，也仍需調查釐清。

▲金門打卡景點布滿墓碑，相關單位緊急派員處理。（圖／記者林名揚翻攝）