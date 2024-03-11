陸紅十字會王可回應金廈漁船案　小米雷軍遇堵訪「快步離開」

記者蔡儀潔／北京報導

針對金廈漁船事件，中國紅十字會黨組書記、常務副會長王可今（11）日下午，出席大陸人大會議閉幕式時指出，人道問題一定要重視。另外，格力電器董事長兼總裁董明珠受訪則談到，兩岸未來在「方方面面」都有合作的空間，中國製造會騰飛。小米集團創始人雷軍則是大步快走，沒有回應記者提問。

▲ 王可。（圖／記者蔡儀潔攝）

大陸第十四屆全國人民代表大會第二次會議今日閉幕，王可作為人大外事委員會副主任委員，來到北京人民大會堂出席活動。面對記者詢問金廈漁船議題，他回答道，這涉及人道問題，「人的生命是最高的。我想一定會按照人道主義原則處理。」

身兼大陸全國人大代表的董明珠，今日則被問到，是否希望兩岸有更多經濟交流發展，她回答道，一直有很多經貿交流，在「方方面面」都有合作的空間。至於對兩會印象深刻的事，她表示，「我們中國製造會騰飛。」

香港人大代表、知名藝人鄺美雲則指出，兩岸在經濟、社會、文化等方面，都應有更多的交流，歡迎台灣民眾到粵港澳大灣區探索機會。

對於香港基本法23條立法一事，鄺美雲表示支持，並認為必須盡快立法，以維護國家安全和主權，「一個光明磊落的人，是絕對不會擔心（23條）立法的。」

▲小米集團創始人雷軍。（圖／記者蔡儀潔攝）

今日抵達會場的，還有小米集團董事長、北京人大代表雷軍，他在步入會場後，大批記者將他團團圍住，詢問小米汽車、大陸新能源市場、兩岸新能源合作等問題，他均微笑未回應，快步走進場內。