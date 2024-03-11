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大陸 大陸焦點 特派現場

陸兩會閉幕！李強首份報告高票通過　趙樂際：體現全過程民主

▲▼ 2024兩會 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲閉幕式現場。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／北京報導

第十四屆全國人民代表大會第二次會議今（11）日閉幕，以2895票贊成、2票反對、3票棄權，通過了大陸總理李強的首份政府工作報告。大陸人大常委委員長趙樂際表示，本屆兩會成果彰顯了全過程人民民主和國家根本政治制度的顯著優勢。

▲▼ 2024兩會 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲李強政府工作報告投票結果。（圖／記者蔡儀潔攝）

今日閉幕式在北京人民大會堂舉行，在通過7項表決環節之後，趙樂際發表講話致詞時，先是稱「會議開得很成功」，會議成果充分體現了黨的主張和人民意志的統一，彰顯了全過程人民民主和國家根本政治制度的顯著優勢。

▲▼趙樂際,2024兩會。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲趙樂際發表講話。（圖／記者蔡儀潔攝）

趙樂際表示，今年是中華人民共和國成立75週年，是實現「十四五」規劃目標任務的關鍵一年，要踐行以人民為中心的發展思想，發展全過程人民民主，激發全社會創業創新創造的熱情和活力，匯聚起團結奮鬥的強大力量；要求真務實、真抓實幹，攻堅克難、善作善成，在團結奮鬥中不斷實現人民對美好生活的嚮往。

趙樂際最後說，團結奮鬥是中國人民創造歷史偉業的必由之路，「讓我們更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，萬眾一心，拚搏奮進，為以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業而不懈奮鬥。」

今日閉幕式共有7個環節，除了表決關於政府工作報告的決議草案外，還有表決國務院組織法修訂草案、關於2023年國民經濟和社會發展計劃執行情況與2024年國民經濟和社會發展計劃的決議草案、關於2023年中央和地方預算執行情況與2024年中央和地方預算的決議草案、關於全國人民代表大會常務委員會工作報告的決議草案、關於最高人民法院工作報告的決議草案，及關於最高人民檢察院工作報告的決議草案。

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