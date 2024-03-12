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大陸 大陸焦點 特派現場

分析／陸兩會落幕　政治盛事下的兩岸議題「方向不變」

記者蔡儀潔／北京報導

大陸全國兩會今（11）日劃下句號，一週的時間，四場主要涉台講話，「和平統一」四字一度成為熱點話題。不過，學者分析，過多琢磨難免有些捨本逐末，大陸對台政策自2022年以後，並無發生方向性改變，僅根據突發事件機動性調整，未來會鬆動台方管轄權，用「量變」變「質變」。

▲▼2024兩會,大陸全國兩會,2024大陸兩會。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲大陸全國政協大會現場。（圖／記者蔡儀潔攝）

四場重要涉台講話

上海東亞研究所副所長包承柯指出，此次兩會涉台內容訊息量龐大，最主要的分別是總理李強的政府工作報告、王毅的外長記者會、中共中央總書記習近平在聯組會的對台論述及王滬寧下團組的發言。

具體來看，李強5日的政府工作報告中強調，要堅決反對「台獨」分裂和外來干涉，推動兩岸關係和平發展。當中，以「推進祖國統一大業」取代過去常用的「推進祖國和平統一進程」，引來熱議和擔憂。

在兩會開始前，淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳曾指出，習近平若談論台灣問題，就是「一錘定音」。而習近平6日在民革、科技、環境資源界別委員聯組會上表示，共同推進中國「和平統一」進程，令外界對武統的擔憂降了溫。

縱觀習近平上台11年以來，他過去僅在2015、2016及2019年，藉由兩會出席團組會議時，發表涉台談話。

▼習近平6日在政協聯組會上發表講話。（圖／新華社）

▲▼ 2024兩會,習近平 。（圖／新華社）

王滬寧在此次兩會期間，外界主要關注他在政協大會和台灣代表團審議會上發表的涉台內容。包承柯分析，王滬寧在2月的對台工作會議上，已針對台灣問題做出部署，包括「堅決打擊」台獨分裂、遏制外部勢力干涉，進一步掌握實現「祖國完全統一」的戰略主動。

至於王毅在外長記者會上，則是稱台灣2024大選只是「中國的一個地方選舉」，改變不了台灣是中國一部分的基本事實；如果現在還有人縱容支持台獨，那就是挑戰中國的主權。中國文化大學社科院院長趙建民指出，可見大陸現在無論對台還是對美，政策都側重在「主權問題」。

▲▼ 李強,2024兩會,大陸兩會,大陸全國兩會,李強總理。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲大陸總理記者會被取消後，外界更加放大觀察李強在兩會的表現。（圖／記者蔡儀潔攝）

陸對台政策不變

政大國關中心主任寇健文分析，從今年兩會的取消總理記者會，到修改國務院組織法等，可見黨中央地位再上升，因此觀察大陸政策走向，在兩會上過多關注總理報告敘述差異、過多琢磨「和平統一」這四個字，難免有些捨本逐末。

寇健文表示，大陸對台政策其實在2022年就已完全定型，至今並無發生方向性改變，僅是根據突發事件進行機動調整，因此不會在兩會期間，透過李強的報告或王滬寧在政協的講話做更動。

▲▼ 王毅。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲王毅在外長記者會上回答中外記者提問。（圖／記者蔡儀潔攝）

陸堅守底線不讓步

要撥開迷霧，寇健文指出，必須以結構性角度去分析，並結合三份重要文件，具體包括「新時代黨解決台灣問題的總體方略」、第三份對台「白皮書」及中共二十大報告的涉台部份。

據寇健文分析，總體來說，陸方對台政策清晰明瞭，首先「一個中心」指推進祖國「完全」統一，真正深入台灣社會；其次「兩個基本點」則為一硬一軟，前者堅定反對台獨和外部勢力干涉，後者為融合發展，單邊吸納台灣民眾，最終依附在大陸社會經濟體系之中。

寇健文表示，大陸底線在於堅持一中原則和「九二共識」，這方面不會有任何讓步，使用以武逼和方式，令民進黨政府承認「九二共識」和協商。

具體來看，寇健文以金廈事件為例，大陸透過「海警」完成鬆動台方管轄權的目標，在沒有戰爭的情況下改變現狀，這個作法今後會更明顯，用「量變」變「質變」。

以大陸視角出發，包承柯指出，今年兩會突出2個涉台重點，第一是反對台獨，第二是加強兩岸經濟社會融合，兩個層面綜合起來推進國家統一。

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