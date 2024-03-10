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等到了！超商美式「買1送1」爽喝　限時5天快買

▲▼7-11咖啡,7-11泡麵優惠。（圖／7-11提供）

▲7-11門市將在3月11日至3月15日推出「CITY系列白色情人節買1送1」。（圖／7-11提供）

記者周姈姈／綜合報導

3月14日白色情人節即將到來，就有超商搶先祭出白色情人節咖啡飲品優惠，限時5天登場，美式、卡布奇諾等指定飲品通通可享買1送1；另外，超商近日也開賣最新「芋香牛奶霜淇淋」，每一口都能嚐到超濃芋頭香，還可享限時買1送1爽吃。

7-11門市將在3月11日至3月15日推出CITY系列白色情人節優惠，活動期間可享CITY CAFE濃萃美式(冰/熱)、大杯卡布奇諾(熱)、CITY TEA冰淇淋紅茶(冰)「同品項買1送1」。

另外，7-11霜淇淋門市即日起陸續更換上市「連珍芋香牛奶霜淇淋」，售價49元，選用大甲旬味食材檳榔芋，並結合基隆在地百年老店「連珍糕餅店」老師父手工傳授指導，打造出這支口感厚實、香氣濃郁的芋香牛奶霜淇淋；為慶祝新品上市，7-11霜淇淋門市即日起至4月2日期間之周五、六、日推出「霜淇淋第2支半價」，需使用icash2.0或icash PAY支付，3月12日至3月14日逢白色情人節再加碼霜淇淋買1送1，不限支付工具。

▲▼7-11霜淇淋門市將在3月6日起陸續更換上市「連珍芋香牛奶霜淇淋」。（圖／7-11提供）

▲7-11霜淇淋門市即日起陸續更換上市「連珍芋香牛奶霜淇淋」，每支售價49元，限時可享最低買1送1爽吃。

▲▼辻利茶舗櫻花祭登場。（圖／辻利茶舗提供）

▲最新抹櫻巴斯克開吃。（圖／辻利茶舗提供，下同）

日本京都百年抹茶品牌「辻利茶舗」迎來櫻花祭」，首推全新「抹櫻巴斯克」，是以鹿兒島火香系抹茶「丸香」製成，綿密抹茶乳酪搭配日本國產鹽漬八重櫻慕斯，口感鹹甜、茶味十足，再以草莓白巧櫻花花瓣點綴，欠吃又欠拍，加碼還有2款人氣商品回歸，包括「抹櫻拿鐵」，粉嫩櫻花拿鐵刷上宇治抹茶，漸層色系絕美到不行，以及「櫻花冰心大福」，Q彈大福外皮包裹住使用日本國產八重櫻漬鹽拌入北海道鮮奶油的櫻花內餡，冰心口感罪惡爆表，以上3款甜點飲品即日起於中友快閃店搶先開吃。

▲▼辻利茶舗櫻花祭登場。（圖／辻利茶舗提供）

▲▼「抹櫻拿鐵」、「櫻花冰心大福」重磅回歸。

▲▼辻利茶舗櫻花祭登場。（圖／辻利茶舗提供）

辻利茶舗即日起至3月24日快閃台中中友百貨，並祭出限時「買1送1」優惠，至3月11日前凡購買「辻利濃茶卷1片」就送招牌「辻利拿鐵1杯」，每日限量20組，每人限購1組。加碼3月14日買「辻利拿鐵1杯」即送「辻利霜淇淋1支」，限量20組，每人限購1組。

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