床上「躺著陌生女人」趕不走！男房客「嚇到不敢進房」急報警

記者蔡紹堅／綜合報導

浙江嘉興一名男子日前到一間酒店住宿，遭到一名陌生的女子尾隨，他將房門打開後，女子竟然直接闖入，並躺在他的床上開始睡覺。男子被女子嚇得不敢進門，但傻眼的是，警方都到場了，女子還不願離開，硬是賴在床上不走。

根據陸媒報導，男子7日在該間酒店開了一個房間過夜，當天要上樓時，突然遭到一名陌生的女子尾隨，男子有點害怕，於是想趕快回到房間，想說這樣就沒事了。

但令他傻眼的是，他將自己的房門打開，都還沒來得及進門，女子就突然衝了進去，並立刻躺到床上開始呼呼大睡，無論男子怎麼勸告都不離開。

▼陌生女人霸佔男子的床，趕也趕不走。（圖／翻攝微博）



男子擔心自己繼續待在房間可以會惹上麻煩，於是站在房門外不敢進去，並打了電話報警，他說，「我就站在門口，不敢待在房間裡面，怕萬一真的有什麼事情，我講也講不清楚，那就麻煩了！」

更誇張的是，警方到場勸告後，女子竟還不願意離開，一直賴在床上，說自己的手機、錢包都不見了，沒有地方去，最後被警方帶走調查。

酒店8日證實了此事，表示酒店的電梯必須有房卡才能搭乘，所以女子應該是一璐混上去的，他們也是第一次遇到這種怪事，懷疑是同行、競爭對手的惡意行為。