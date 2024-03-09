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香港淪「金融中心遺址」？港交所首位女CEO反駁

▲▼香港淪「金融中心遺址」？港交所首位女CEO反駁。（圖／翻攝HKEX）

▲港交所首位女CEO陳翊庭。（圖／翻攝HKEX）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港股市近年表現低迷，令香港在網路上被不少人戲稱為「國際金融中心遺址」。對此，香港交易所（港交所）甫上任的首位女性行政總裁陳翊庭反駁，認為相關言論過於片面，並強調香港作為國際金融中心的底氣很強。

陳翊庭8日參加婦女節活動，並首次以港交所行政總裁的身份見媒體，她表示，香港是「國際金融中心遺址」的相關說法過於片面，只側重於近期股市的表現。

陳翊庭認為，香港作為國際金融中心的底氣很強，擁有世界一流的銀行、保險、證券機構、法治、簡單稅制等優勢，不是一兩天可以被取代，「即使近期港股有波動，也不應簡單歸納股市表現不佳等因素，就因此而斷言香港不再是國際金融中心。」

對於港股的疲弱，陳翊庭說，其實全球新股市場都備受市況波動影響，因宏觀經濟，加上高利息環境不利企業上市，不少公司均考慮估值及時機才上市。

▼香港近年經濟表現低迷。（圖／路透社）

▲▼香港。（圖／路透社）

不過，她也指出，由年初至今，港交所收到的全新上市申請逾30宗，連同重新提交申請目前合計有近40宗，按年上升逾30%。期望當下半年利率有機會下調，市況有望好轉，新股數量可以回升。

陳翊庭說，港股市場最近出現頗為正面的信號，例如北向通在1至2月的交易量顯著上升，日均成交額達到1300億元人民幣，上周更曾出現1800億元的交易額，今年前2個月也有資金淨流入，數據顯示很多國際投資者仍看好內地的增長潛力。

陳翊庭上任剛滿一周，她提到，團隊的主要任務是推動香港金融市場的發展，她上任後積極與團隊定下全年工作目標，大致可分為三大方向，包含優化港交所營運，藉科技創新力量推出新措施；豐富產品生態圈；發掘更多投資者及企業來港上市。

港股去年推動颱風等惡劣情況下也照常交易的相關規劃，陳翊庭說，諮詢期已結束，目前正進行分析，收集到不少正面意見，但同時又收到表示憂慮的意見，正與當局、金管局和證監會緊密合作，希望聯同業界找出最佳方案。

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