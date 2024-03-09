北市小一新生入學指南！「讀哪間、何時報到」一圖秒懂

▲台北市教育局提供國小新生入學指南。（圖／北市教育局提供）※點圖放大

記者許敏溶／台北報導

家中有今年9月就讀小一新生的家長們，開始在蒐集相關資訊。為解決家長煩惱，北市教育局製作北市國小入學指南全收錄，從各項入學重要事項及期程、優先入學資格審查及選擇改分發學校、入學通知單及線上報到等資訊，全部統整在一起，讓家長了解入學程序，放心讓小朋友進入快樂的校園生活。

北市教育局表示，有關113學年度小一新生入學重要事項及期程，家長可先註冊北市國小新生入學資訊網帳號，藉此查詢學區學校、入學期程、近三年額滿學校等資訊。

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教育局表示，4月10日將公告額滿學校名單在教育局官網及新生入學資訊網上，如設籍在額滿學校學區，家長會在4月15日後收到額滿學校審查通知單，請家長在4月22日至4月26日上班時間，帶著審查文件正本到學校審查，5月8日各額滿學校將會公告入學名冊。

教育局提醒，通知單上會先請家長勾選改分發學校，以防如果小朋友沒有排入額滿學校，區公所就會將小朋友分發到家長選擇的改分發學校，同樣地要在4月26日前在系統上或以電子郵件、傳真或郵寄等方式送交該地區公所，逾期未於系統上填寫或寄送改分發回條者，就會由區公所來決定小朋友的就讀學校。

至於優先資格定義，教育局說明，必須是非寄居身分、小朋友跟爸媽都要在3月20日前共同設籍在同一個地址，以及該地址的房屋所有權狀要是二等親在112年12月31日前取得；如果是租屋的話，則要有110年3月20日前開始租賃契約及公證書，以及今年度1月1日到4月間的水費或電費繳納證明。

教育局預計在5月15日寄入學通知單給家長，通知就讀學校，教育局提醒家長，若已經新生入學資訊網系統上勾選收到紙本入學通知單，將會寄送紙本，若勾選不收到紙本入學通知單的話，就會用簡訊通知家長小朋友的入學資訊。家長收到入學通知，記得要在5月25日至6月3日期間進行線上報到。