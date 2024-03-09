柯建銘批藍委素質差　朱立倫開嗆：你水準不要低到潑婦罵街

▲朱立倫主席第21屆第2任中央常務委員會常務委員選舉投票。（圖／國民黨文傳會提供）



記者崔至雲／台北報導

立法院民進黨團總召柯建銘昨（8日）在臉書嗆國民黨立委，「素質之差，30年僅見，而且是差得很整齊」，引發藍營不滿。國民黨主席朱立倫今（9日）受訪時嗆柯建銘，「你不要水準低到潑婦罵街」。

國民黨第21屆第2任中央常務委員會常務委員選舉今投票，朱立倫在投票前接受媒體訪問，對於這次中常委選舉人數不足，未來是否降低中常委責任？朱立倫說，當初中常委人數是超過的，只是有嚴格審查，中常委都希望可以對黨有貢獻及建言，很多中常委也會以代表性為主，希望可以跟基層在一起。

另，針對柯建銘罵國民黨立委素質之差30年僅見，而且差得很整齊，每次質詢都成笑話，不管上對下、不可反質詢、不可插話⋯⋯⋯違憲違法言論謬論百出，「七講八漏氣」，不只義和團化也馬戲團化，就統稱「國民黨新科立委症候群」，朱立倫表示，剛剛有遇見柯建銘，有提醒他，他的水準不要低到連法律都看不懂、憲法都不了解、民意也不了解，用這樣方式惡意攻擊在野黨是非常非常不恰當，每位立委都該給予尊重，不要用惡意攻擊，很多事情是可以討論的；他再次提醒柯建銘，「你不要水準低到潑婦罵街」。

