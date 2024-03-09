柯建銘嗆藍委素質差得整齊！　國民黨團怒轟：綠的腐敗已到病入膏肓

▲民進黨總召柯建銘。（圖／記者李毓康攝）



記者崔至雲／台北報導

新國會因三黨不過半，藍綠白交鋒激烈，民進黨立院黨團總召柯建銘8日晚發出長文感嘆，國民黨立委素質之差30年僅見，而且差得很整齊，每次質詢都成笑話，統稱「國民黨新科立委症候群」。對此，國民黨團回嗆，不敢監督政府的黨意立委，是讓國人厭惡的元兇，而民進黨的腐敗已到病入膏肓無可救藥的程度，所以最該反省的才是柯建銘。

關於柯建銘昨晚的臉書內容，國民黨團嗆，通篇除了自我感覺良好、往臉上貼金，實在看不出有什麼福國利民的價值，尤其是過去民進黨執政的八年下來，現在不管是食安風暴、兩岸緊張、以及物價全面上漲，讓國人的痛苦指數直線增加，在在都讓人看到，不知反省、不求改進、只想在同溫層取暖的民進黨政府。

國民黨團表示，身為資深民意代表的柯建銘，卻忘記民意代表的職責是監督政府，而不是炮口對著立院同仁，這種不敢監督政府的黨意立委，就是讓國人更厭惡的元兇。

國民黨團指出，柯建銘身為執政黨黨團的大黨鞭，對於代表最新民意，新人新氣象的新國會，不但不接受還處處攻擊，代表民進黨政府已經黔驢技窮，連大黨鞭都需要出來粉飾太平，可見民進黨的腐敗已到病入膏肓無可救藥的程度，柯建銘總召才該好好反省，閉門思過。

「詐騙、食安、物價，這種民生的問題不解決，民進黨只會越來越喪失民心」。國民黨團轟，「民進黨政府心中還有人民嗎？還是心中只剩政治算計與權位的爭奪，可嘆！可悲！」。

