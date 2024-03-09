柯建銘嗆藍委「素質差」　她反轟民進黨：綠才是「卸世卸眾」

▲立委許宇甄。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

對於民進黨立院黨團總召柯建銘嗆國民黨立委素質之差30年僅見，而且差得很整齊。對此，國民黨立委許宇甄細數民進黨執政8年的「失政」並嗆，柯建銘為了穩住荒腔走板的看守內閣，採取保守、訕笑、質疑在野黨的態度，只是為了掩飾執政黨的無能和無大人狀態，民進黨做事顛三倒四，騙票、糊弄百姓，依她來看，民進黨政府才真的是「卸世卸眾」。

許宇甄表示，大選後，民進黨政府馬上要漲電價，面對質疑，他們只會跳針式的回答，2022年俄烏戰爭導致國際燃料價格大漲，造成台電鉅額虧損，如此說法若合理，電價調漲理應在2023年的4月和10月就該反映，怎麼會拖到2024年4月才要做？顯然是民進黨錯誤的能源政策，導致未來高電價已成為我國百姓必須面對的不可逆情況，不漲價，民進黨政府沒辦法年年編列千億預算補助台電，只能從百姓身上薅羊毛，百姓有苦難言。

許宇甄指出，無獨有偶，2月接連發生兩岸重大衝突和食安危機。海巡署合法取締大陸三無船舶事件，竟然變成陸方指控我方刻意撞船造成兩死，海巡取證設備不足，造成各說各話，轉變成兩岸海上危機。政府最近三年，年年超徵稅收超過3500億元，而我國海巡署卻沒有3000萬元買密錄器、360度船舶錄影設備，這真的是讓人驚嘆到下巴掉下來，他們絕對支持海巡署依法取締，國民黨罵得是，民進黨主政下，不是螺絲鬆了，而是螺絲不見了。

許宇甄再舉例，民進黨政府處理蘇丹紅導致的系統性食安危機，更是讓人感到不可思議。邊境管制漏洞百出，食安五環變成口號，事發到現在，民進黨政府還無法說清楚蘇丹紅的具體流向，國民黨執政的縣市政府只能先自救，禁止學校膳食使用辣椒粉、咖喱粉，民進黨政府還在昏睡，竟然拿工業染料蘇丹紅類比茶、咖啡，處理食安危機的態度如此輕蔑、玩笑，這個政府真的是瘋了。

許宇甄強調，柯建銘代表執政黨的立場，為了穩住荒腔走板的看守內閣，採取保守、訕笑、質疑在野黨的態度，只是為了掩飾執政黨的無能和無大人狀態。她勸柯建銘，在質疑在野黨的提案之前，請好好看一下你們在野時期的主張，不要忘了，民進黨自己也曾經主張過對總統的質詢要採取一問一答，也曾主張聽證調查、委員會中心主義，但是綠執政八年來，有做到嗎？

許宇甄說，陸配入籍六年改四年的提案，2020年6月，時任院長蘇貞昌還召開記者會強調，首次行政院名義提出兩公約國家報告，關於陸配入籍人權議題，行政院當時在報告中就主張要修正兩岸人民關係條例第17條，年限從六年改成四年，難道民進黨的行政院主張是錯的？做事顛三倒四，騙票、糊弄百姓，依她來看，民進黨政府才真的是「卸世卸眾」！