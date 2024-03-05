中和成麻疹病例集中區！北北桃都有風險　羅一鈞：民眾別搶打疫苗

▲疾管署發言人羅一鈞，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

新北麻疹群聚擴大！累積相關個案達4例，分布中和區、永和區；中和區還有1例本土個案和群聚無關連性。疾管署發言人羅一鈞表示，目前中和地區病例比較集中，風險較為提高，但麻疹透過空氣傳播，北北桃一日生活圈其實都有風險，依照過去經驗3到4月是疫情高峰。但也呼籲民眾暫時不要搶打麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR）自費疫苗，先讓有暴露風險的醫護接種。

疾病管制署今（5）日公布新增2例本土麻疹個案，都和北部社區群聚指標個案（2月19日公布之北部30餘歲男性）相關，其一為20多歲女性，2月15日於醫院陪病時接觸指標個案；另一位為40多歲男性，2月11日曾與指標個案於社區活動地點重疊。

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羅一鈞表示，依照麻疹潛伏期，指標個案發生約2周後出現第二波個案，而過去經驗來看，3到4月是國內麻疹高峰，未來2個月還會有後續個案產生。

國內5例本土麻疹，有4起在中和區，羅一鈞表示，確實目前以中和地區病例比較集中，風險有提高，但還是要提醒，即使目前個案發生在中永和，其實整北北桃都是一日生活圈，麻疹在同一個空間可以透過空氣傳播，北北桃都要戒備，個案集中區中和會加緊防堵，雙北桃園也都有動起來進行防範。

羅一鈞表示，目前和藥廠詢問，國內自費MMR疫苗庫存約2萬餘劑，疾管署已經和新北市衛生局合作，調度1萬劑自費市場疫苗來提供風險高且麻疹免疫力不足的醫護人員可就近自費接種。

外界有建議1981年以後出生民眾自費接種MMR，雖然有請藥廠再調度疫苗，但國內目前疫苗庫存有限，提醒民眾不用恐慌去打疫苗，顧此失彼。

疾管署說明，我國今年累計7例麻疹病例，年齡介於20至40多歲，5例本土病例中，4例同屬一起群聚事件（含指標個案），另外2例為境外移入病例，感染國家均為馬來西亞；今年本土及境外移入病例數高於2020到2023年同期（0例），且社區出現感染源不明病例及群聚事件病例增加，本土傳播風險上升。