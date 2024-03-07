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快訊／花蓮首例境外移入麻疹！與確診者同航班　匡列24人足跡曝

▲▼花蓮衛生局呼籲，民眾如出現疑似症狀，請戴口罩儘速就醫並告知醫師相關旅遊史。（圖／花蓮縣衛生局提供，下同）

▲▼花蓮衛生局呼籲，民眾如出現疑似症狀，請戴口罩儘速就醫並告知醫師相關旅遊史。（圖／花蓮縣衛生局提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

花蓮縣7日新增1例麻疹境外移入確定病例，患者為吉安鄉29歲女性，2月12日至2月20日至馬來西亞旅遊，返台時與今年首例境外移入個案搭乘同班機，被匡列為接觸者，3月3日出現症狀，3月4日出現紅疹，由衛生局安排就醫後通報採檢，於3月6日研判確診。

花蓮衛生局表示，目前患者住院中狀況穩定。接觸者目前已匡列24人，將持續監測接觸者健康狀況至3月22日。

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花蓮縣衛生局朱家祥局長表示，個案可傳染期間（2月28日至3月2日）曾至六呎傳統整復、異舍美崙、小窩活動共享空間等活動，提醒曾於相關場所出入的民眾，請進行自主健康管理至3月22日。

▲▼花蓮衛生局呼籲，民眾如出現疑似症狀，請戴口罩儘速就醫並告知醫師相關旅遊史。（圖／花蓮縣衛生局提供，下同）

因麻疹傳染力強，如紅疹、發燒，或出現咳嗽、流鼻水、畏光、流淚、紅眼等鼻炎與結膜炎症狀，請儘速與衛生局聯繫，通報電話可撥打防疫專線8226975，由專人安排戴口罩就醫並告知接觸史，以降低病毒傳播風險。

朱家祥提醒民眾，麻疹為高傳染性疾病，出疹前後4天均具傳染力，請各醫療院所提高警覺，落實「TOCC」機制，確實詢問並記錄旅遊史（Travel history）、職業別（Occupation）、接觸史（Contact history）及是否群聚（Cluster）等資訊，若發現麻疹疑似個案，應立即通報，以利衛生單位及時採取防治措施，避免疫情擴大。

花蓮縣衛生局呼籲家中如有年滿1歲幼兒及滿5歲至入國小前幼童，請儘速至衛生所或預防接種合約院所完成麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗(MMR)接種，並避免帶未滿1歲或未接種MMR的幼兒至流行地區。出國時應留意手部衛生，進出公共場所或人多擁擠的地方建議佩戴口罩等個人衛生行為，回國後如出現疑似症狀，請戴口罩儘速就醫並告知醫師相關旅遊史。

疫情相關資訊可至衛生福利部疾病管制署全球資訊網（https://www.cdc.gov.tw）或撥打免付費防疫專線1922（0800-001922）洽詢。

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