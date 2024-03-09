與麻疹境外移入同班機　34歲女5足跡地點曝...匡列192人

▲根據疫調，包含「老四川巴蜀麻辣燙竹北店」、「迪卡儂新竹店」、「壽司郎新竹慈雲路店」等5地點都列入足跡。（資料圖／疾管屬）

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣市衛生局今(9)日公布新增1案境外移入麻疹案例，為34歲女性。2月16日至2月20與1友人同行至馬來西亞自由行旅遊，返台時與今年首例境外移入個案搭乘同班機，被匡列為接觸者並健康監測至3月9日。

新竹縣衛生局表示，個案於3月4日出現頸部酸痛症狀，3月6日出現發燒及出疹情形，主動與衛生所連繫後安排就醫採檢，經醫院評估採檢後通報確診，目前情況穩定於家中自主隔離。

根據新竹縣市衛生局疫調，本案於可傳染期3月3日到3月5日曾經到過「老四川巴蜀麻辣燙竹北店」、「迪卡儂新竹店」、「壽司郎新竹慈雲路店」、「全聯福利中心竹東仁愛店」、「萬波島嶼紅茶竹東東寧店」等處活動。

據新竹縣市衛生局統計，本案計匡列192人，包括同住家人1人、友人1人、共同用餐顧客117人、店家65人、醫護8人。

衛生局提醒，麻疹為高傳染性疾病，出疹前後4天均具傳染力，衛生局提醒3月3日至3月5日期間曾於相關場所出入之民眾，自主健康管理最長至3月23日。如出現紅疹、發燒、咳嗽、流鼻水、畏光、流淚及結膜炎等症狀，請儘速與衛生單位聯繫，由專人安排戴口罩就醫並告知接觸史，降低病毒傳播風險。