不是學霸也能獲傑出女科學家！孫玉珠：堅持到底，勝利就是你的

▲清大講座教授孫玉珠（中）雖然不是學霸，但卻獲得傑出女科學家，她認為只要堅持到底，勝利就是你的。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

「我不是學霸，但只要堅持到底，勝利就是你的！」今（9日）獲得今年台灣女科學家傑出獎的清大講座教授孫玉珠說，自己從高中到大學，都不是念大家公認第一志願，但因為有對科學興趣，以真誠研究科學，今天獲得肯定，「就像拿到終身成就獎」，她要感謝老公支持，而女性的特質，也符合作研究需要的「細心、耐心、信心」，呼籲女性投入科研，不要被性別束縛。

邁入第十七屆的「台灣傑出女科學家獎」，被譽為台灣女性諾貝爾獎，也是台灣唯一表揚女科學家卓越貢獻而設置獎項。今天舉行頒獎典禮，清大講座教授兼生科院副院長孫玉珠獲得最高榮譽「傑出獎」，台大分生所副教授朱雪萍、中研院南部生物技術中心副研究員劉明容獲得「新秀獎」。

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獲得今年傑出獎的孫玉珠，在清大作育英才20餘年，帶領研究室團隊專攻膜蛋白分子結構及生物功能。最具代表性是與中研院分生所研究員蕭傳鐙實驗室合作，領先全球解析「磷酸鹽轉運膜蛋白」分子結構，並成功解析找到突變位，在治療動作障礙與阿茲海默症等退化神性病變路上跨出一大步。

能獲得傑出女科學家獎肯定，民眾刻板印象都認為從小就是學霸。但孫玉珠卻一開始就對媒體說，「我不是學霸！」她高中念的是高雄鳳山高中，大學為中原大學化學系，再前往美國匹茲堡大學學位，這些學歷都不是大家印象中的學霸。

孫玉珠表示，上述內容，就是要破除大家刻板印象，沒有讀過第一志願，一樣研究可以做得很好，同時她也認為，女性是非常適合做研究。自己常對學生說，「做研究要三心（細心、耐心、信心），但不能二意」，很多女學生都具備「三心」特質，所以很適合做研究；至於二意，則是有自信面對失敗，失敗的經驗都是成功養分，自己也深信「失敗為成功之母」。

對於自己獲獎，孫玉珠也要感謝同為科學家的先生蕭傳鐙大力支持，兩人從大學時代起認識至今，一起在研究領域努力，也會分攤家事；而自己從小在高雄長大，家庭給她充分信任，加上樂觀的個性與全心投入，才有今天的成就。

對於有意投入研究領域的女性，孫玉珠指出，自己高中畢業時，對未來也有點不確定，加上現在世界變化快，故建議學生可以邊走邊看，重點是有興趣，不要在意失敗，「只要堅持到底，勝利就是你的！」

▲第十七屆的「台灣傑出女科學家獎」今天頒獎，孫玉珠（左三）獲得最高榮譽傑出獎。（圖／記者許敏溶攝）