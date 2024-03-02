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清交「夜襲傳統」大走鐘！清大校園滿地冥紙　學生炸鍋了

清交梅竹賽「夜襲傳統」走鐘　清大校園遭撒冥紙！學生怒嗆：真的很87

▲清大校園被撒冥紙、塗鴉破壞公共藝術品，清交梅竹賽前夕「夜襲」傳統變調走鐘。（圖／翻攝自Dcard、清大提供）

文／CTWANT

清華大學與陽明交大昨（1日）舉辦年度交流盛事「梅竹賽」，不過賽前兩校有「夜襲」的傳統活動，學生們會互相跑到對方校園發揮創意「示威」，怎料清大校園竟被撒冥紙、塗鴉破壞公共藝術品，夜襲走鐘變惡搞，對此，陽明交大校方致歉了。

一名清大學生在Dcard曬出校園滿地冥紙的照片，立刻吸引其他學生不滿砲轟，「下雨過後肯定會更難清，交大可以自己來處理垃圾嗎」、「交大真的扯…地上都是字跟冥紙 這樣誰要來清理啊」、「這一定會出事，學校大部分的地之前就是墳墓，還在這灑冥紙真的是87」、「我是支持梅竹兩校互相嗆聲的氛圍啦，但交大的夜襲怎麼搞得一年比一年糟糕。」

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除了被撒冥紙外，清大旺宏館鄰近大草坪側、紀念傑出校友陳繼仁的公共藝術品「堅毅之心」也慘遭塗鴉破壞，學生、清潔人員紛紛動員清理，費了一番工夫才恢復樣貌。

針對公共藝術品遭破壞，清華大學回應，已經接獲陽明交大的電話致歉，但尚不確定是個別學生還是啦啦隊「火力班」所為，至於夜襲傳統變調一事，梅竹賽後也會與學生開會溝通。

對此，陽明交大校方表示，每年的梅竹賽前夕，學生都會透過不同的舉動或創意進行「夜襲」，校方將進一步瞭解事發經過，並呼籲學生行事前要考慮後果，支持自己學校的同時，也要尊重他人。

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