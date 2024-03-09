一票妹子感染超怕！張腿爆陰影「下體塞劑超巨1顆」　成功方法曝

▲私密處感染，對超大顆劑有恐懼感。（示意圖／記者田暐瑋攝）



網搜小組／劉維榛報導

「要怎麼克服啊？」一名妹子哀喊，因私密處感染需要塞劑治療，但藥丸超大一顆，「我還是怕怕的不太敢用手塞進去，各位都怎麼辦啊？」文章曝光後，一票妹子對於塞劑也感到莫名恐懼，一名護理師則教學，「洗完澡後睡前塞會比較好塞，如果會怕的話，可以買一點潤滑的塗一點在藥的前端，不能塗太多」。

一名女網友在Dcard表示，私密處感染念珠菌，醫師有開塞劑治療，看見塞劑如此大一顆，還要自己篩，讓原PO相當崩潰，「雖然有過性行為，但沒有自己把手塞進陰道過，要怎麼克服啊？」

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儘管看診時，有請女醫師幫忙放入塞劑，但當對方仍笑稱「遲早還是要面對自己塞」。對此，原PO求問撇步，最近指甲變長了，「我還是怕怕的不太敢用手塞進去，各位都怎麼辦啊？」

底下網友回應，「躺著塞會好塞很多」、「我之前去小屈買有輔助塞器，或者用衛生棉條推，我也是做長甲的人」、「我都在心裡默念：這顆藥比男友雞雞小，沒感覺～沒感覺」、「上次奮戰塞劑一大顆被我弄到剩一半，真的自己塞超級緊張，還會刺到自己有夠痛，後來都叫男友幫我塞」、「我本來也是不敢用，後來有買陰道給藥器」。

還有妹子經驗分享，「洗完澡後塞，我會刻意不把外陰部擦乾，有點濕濕的會更好推進去，等到放好再擦乾身體～用塞棉條的姿勢，一隻腳踩在馬桶上有點半蹲的感覺放，先用拇指食指捏著塞劑，稍微放進去一點之後，用食指慢慢推，如果感到卡卡的，可以改一下推的方向，通常不是直直地放進去，因為陰道有角度，像我要偏右才比較順」。

一名護理師熱心教學，「每天都在婦產科上班的護理人員路過，洗完澡後睡前塞會比較好塞，如果會怕的話可以買一點潤滑的塗一點在藥的前端，不能塗太多，然後用一隻手指頭往陰道裡面塞，有多深塞多深」。